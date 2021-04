Herman Tjeenk Willink nieuwe informateur: ‘Het is armoede als je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen’

Coronavirus: 205 nieuwe coronagevallen in Den Haag

Mannen bedreigen supermarktmedewerker met wapen en maken geld buit

Een supermarkt aan de Ingenhouszstraat in stadsdeel Laak is maandagavond door twee onbekende mannen overvallen. De verdachten zouden de medewerker van de winkel met een wapen hebben bedreigd en maakten een onbekend geldbedrag buit. De politie zoekt getuigen van de overval die rond kwart voor acht in de avond plaatsvond.

De eerste verdachte met een Aziatisch uiterlijk wordt 25 jaar oud geschat, was ongeveer 1,60 meter lang, had een stevig postuur en droeg donkere kleding met een capuchon. De tweede man wordt omschreven als een man met een donkere huidskleur, ongeveer 27 jaar oud, 1,75 meter lang, dun van postuur en droeg eveneens donkere kleding met een capuchon. Beide verdachten droegen een lichtblauw wegwerpmondkapje.