Nationale Kinderherdenking is opnieuw online evenement

De Nationale Kinderherdenking zal dit jaar door de coronamaatregelen opnieuw vooral een online bijeenkomst zijn. Ongeveer 100 kinderen zijn tijdens de herdenking op 4 mei aanwezig in Madurodam. De uitzending is op 4 mei ook te zien op Den Haag TV.

Op donderdag 8 april uur worden herdenkingsactiviteiten in aanloop naar 4 mei afgetrapt met de Verhalendag. Frits Barend en Trijneke Blom Post (86 jaar), dochter van verzetsheld Johannes Post, delen hun persoonlijke geschiedenis met de oorlog. Schoolkinderen van een gekozen school zullen daarbij aanwezig zijn. Rabbijn Soetendorp (78 jaar), Siege Postuma (63 jaar) en Lous Steenhuis (81 jaar) vertellen vanaf 11.45 uur hun verhaal aan kleinere groepen kinderen buiten in het park. Tijdens deze gesprekken kunnen kinderen vragen stellen en met de sprekers in gesprek gaan.

Luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant Landstrijdkrachten en voorzitter NKH: ‘Nu we door de coronacrisis, en kinderen al helemaal, vóelen wat het is om beperkt te worden in onze vrijheid, ligt het dichter bij ons dan ooit om in de aanloop naar 4 mei stil te staan bij vrijheid, oorlog en conflict. Om zo de betekenis ervan te kunnen doorgeven. We vertellen daarom de verhalen van ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog aan de toekomstige generatie, nu dat nog kan. Dat doen we op een laagdrempelige manier en in de taal van kinderen om hen zo aan te spreken. We geven kinderen een hoofdrol in de uitvoering van het herdenken. De NKH is van, voor en door kinderen.’

Vorig jaar kwamen duizenden kinderen in Nederland virtueel samen voor de Nationale Kinderherdenking 4 mei. Op de plek waar normaal gesproken duizenden kinderen met hun familie bijeenkomen om te herdenken, waren in 2020 maar negen kinderen aanwezig bij de herdenking op Madurodam zelf.