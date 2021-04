Een nieuwe supermarkt in de Torenstraat? Voorlopig zit het er niet in

The Hague Royals wint van Almere Sailors: 73-95

Drie weken geleden stal Almere Sailors nog twee punten van The Hague Royals door met één punt verschil te winnen in het Zuiderpark, maandag namen de geel-groenen sportieve revanche door in Almere met 73-95 te winnen. De ploeg van Bert Samson nam na het eerste kwart het heft in handen en liep door naar een 32-46 ruststand. In de tweede helft was Almere Sailors niet bij machte om terug in de wedstrijd te komen. Bart Bijnsdorp speelde een perfecte wedstrijd voor de Haagse formatie door 21 punten (tegen 100 procent), 8 rebounds en 3 blocks bij te dragen.

Het eerste kwart waren beide debutanten in de Dutch Basketball League aan elkaar gewaagd en wisselden beide ploegen de scores af. Na vijf minuten spelen dreigde Almere Sailors even weg te lopen maar schoot Laurens Yperlaan, de van promotiedivisionist Lokomotief geleende forward, een drietje binnen nadat captain Eric Kibi hem was voorgegaan: 11-10. Dé man aan Almeerse zijde, Dante Lombardi, gaat zich dan nadrukkelijk met de score bemoeien en zo slaan de Almeerders het eerste gaatje. De wederom uitstekend spelende Bijnsdorp dunkte vlak voor het sluiten van het eerste bedrijf snoeihard raak: 17-16.

Het tweede kwart opent de man uit Bleiswijk opnieuw de score en gaan The Hague Royals weer aan de leiding: 17-18. Een rake driepunter van Yoeri Hoexum voor de Sailors zorgt voor de aansluiting: 23-24. Het is wederom Bart “Triple B” Bijnsdorp die de Royals weer op voorsprong zet, eerst met fraaie lay-up om vervolgens nog maar een keer snoeihard door te komen met een dunk: 27-30. Als hij dat huzaren stukje nog maar een keer herhaalt, is het eerste serieuze gat geslagen: 27-34.

Een 7-0 run zorgt ervoor dat de mannen uit de residentie een comfortabele voorsprong genieten en uiteindelijk de Almeerse kleedkamers op zoeken met een ruime voorsprong: 32-46.

In het derde kwart schiet Dante Lombardi voor Almere Sailors weer een afstandsraket raak voor 38-50. De mannen van coach aan Almeerse zijde Tjin-A-Koeng schieten overigens 10 keer raak vanachter de driepuntslijn waar zij 33 pogingen voor nodig hebben tegenover ‘slechts’ vier keer aan Haagse zijde die 13 keer een poging wagen vanaf dezelfde afstand. De rekenwonders onder u zien dan dat beide ploegen echter 30% raak schieten voor wat betreft de driepunters. Zo gaat het derde kwart nipt verloren (1 punt verschil 24-23) voor de Hagenaren maar koesteren hun royal(s)e voorsprong: 56-69.

Het laatste bedrijf, op deze stormachtige tweede Paasdag, proberen de Almere Sailors nog een keer aan te haken maar is het Rick van der Salm die een bommetje raak vuurt: 58-72. Als de dekselse Lombardi nogmaals raak vuurt vanachter de driepuntlijn is het de floorleader van de Royals Deividas Kumelis die direct antwoord met eenzelfde handgranaat: 62-78. Als, wie anders vanavond, Bart Bijnsdorp maar weer eens een fraaie lay-up afrondt is het verschil 18 punten en zien de Sailors de hofstedelingen wegzeilen. Wat rest voor de Almeerse ploeg is maar fouten maken in de hoop dat de daaruit voortvloeiende vrije worpen gemist zouden worden door de Royals. Dat is echter niet het geval en schieten maar liefst 80% van de vrije worpen raak zodat de teller uiteindelijk stopt in Haags voordeel: 73-95. Een prima revanche van de mannen van Bert Samson die hiermee een plek omhoogklimmen in de Elite B en een prima vierde seizoensoverwinning hebben geboekt.