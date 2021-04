Achtervolging door Molenwijk eindigt met crash in Stuwstraat

Na een achtervolging door de straten van Molenwijk is woensdagavond een auto gecrasht. De verdachte reed daarbij in op een politieauto, meldt de politie.

Na een achtervolging hielden wij een verdachte aan op de #Stuwstraat in #DenHaag. De verdachte reed daarbij vermoedelijk met opzet in op een politieauto die ter plaatse was gekomen. Twee agenten raakten gewond. @PolitieLaak — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) April 7, 2021

Calamiteitenwebsite Regio15 weet te melden dat een persoon door de politie is aangehouden nadat deze uit een auto was weggerend. Waarom deze persoon wegrende is niet bekend.

Een deel van de Stuwstraat in kruising met de Ketelstraat is met politielint afgezet. Er zijn meerdere politiewagens aanwezig in de straat.

Betrokken agenten zijn na controle in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: Regio15