Auto’s in woonwijk zwaar beschadigd nadat vrachtwagen lading verliest

Op de Vrouw Avenweg ter hoogte van het Oranjepolderhof is een vrachtwagen van een baggerbedrijf woensdagmiddag een deel van zijn lading verloren. Een aantal auto’s in de woonwijk is daarbij beschadigd geraakt weet nieuwssite Regio 15. Er zijn geen gewonden.

Tijdens de rit door de woonwijk brak een ketting waardoor de lading van de aanhanger afviel. Zeker drie auto’s raakten zwaar beschadigd, een van de auto’s zou pas drie weken oud zijn.

Er wordt een onderzoek ingesteld hoe de lading gezekerd was, en hoe deze los heeft kunnen komen. De drie auto’s zijn geborgen.