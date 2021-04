Bezoek aan museum, theater of sportwedstrijd in april mogelijk met toegangstesten

In april wordt een begin gemaakt met toegangstesten, daarmee moet het weer mogelijk worden om naar sportwedstrijden te gaan of een theater te bezoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

In Den Haag wordt het mogelijk om een dagje naar Madurodam of het Vredespaleis te gaan, de wedstrijd van ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard bezoeken, een voorstelling in Theaters Diligentia en Pepijn en Het Nationale Theater mee te maken of een concert in het PAARD te bezoeken.

Vooraf moet een bezoeker een sneltest ondergaan in een teststraat van de Stichting Open Nederland. Met een negatief resultaat kan vervolgens een bezoek worden gebracht aan een van de deelnemende activiteiten. Op de website van de Rijksoverheid is een volledig overzicht te vinden van activiteiten die meedoen aan de toegangstesten.