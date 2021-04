‘Buiten schaken is fantastisch, ik hoop dat er snel horecatafels naast kunnen staan’

In het afgelopen weekend werd er in het centrum van de stad volop geschaakt. Op de Grote Markt, in de Passage en in Chinatown zijn de schakers in de buitenlucht te vinden. En als dát kan, dan zijn er ook mogelijkheden om de terrassen te openen, zo vindt Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs. ‘Als daar een schaakbord staat, waarom zou er dan niet ook een biertje mogen staan?’, vraagt hij zich af.

‘Ik vind het fantastisch dat schaken zo’n hype is door de Netflix-serie The Queen’s Gambit. En ik gun iedereen zijn plezier. Maar ik had wel wat moeite met de foto’s waarop mensen te zien zijn die schaken op de plek waar normaal een terras is. En dat wordt ook nog gepromoot door citymarketing. Ik zie nu ook mogelijkheden voor de terrassen als dit ook kan’, zegt Sluijs.

Horecaondernemer Patrick van Aller, eigenaar van Gastropub & Brouwerij Van Kinsbergen aan het Prins Hendrikplein, sprak zich ook uit over de taferelen: ‘Super, al die tafeltjes vol met mensen waar normaal ‘onze terrassen’ staan. Deze beelden gaan bij menig horeca-ondernemer door merg en been. Bizar dat dit anno nu wel mag, maar de horeca in z’n zevende achtereen gesloten maand zit. In plaats van dat men keihard vecht voor ons oude ambacht, zetten ze gratis vermaak neer op de plek van bijna volledig failliete horeca.’

Nachtburgemeester Pat Smith zegt op Facebook het schaken op zichzelf niet problematisch te vinden, maar snapt niet de terrassen gesloten blijven. ‘De terrassen mogen nog niet open, maar wildschaken aan een tafeltje op de Grote Markt of in de Passage is geen probleem. Ik begrijp er ondertussen echt helemaal niets meer van, maar het zal wel aan mij liggen.’

Burgemeester Jan van Zanen steunde dit weekend de oproep van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om de terrassen weer te openen. Zij wist zich gesteund door ook de collega-burgemeesters uit Rotterdam en Utrecht.

Gemeenteraadslid Sluijs roept al langer op tot een – gedeeltelijke – heropening van de horeca. ‘Ga de horeca gebruiken en maak ze onderdeel van de oplossing. Het is voor hen een uitzichtloze situatie’, zegt Sluijs in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Het schaken is fantastisch, ik hoop dat er snel horecatafeltjes naast kunnen staan.’

LEES OOK: Haagse schakers blij met nieuwe Netflixserie: ‘Misschien helpt het wel!’