Eind april weer publiek bij ADO Den Haag: ‘We worden er nog niet echt enthousiast van’

Jacco van Leeuwen heeft de vlag niet uitgehangen toen dinsdag bekend werd dat het publiek aan het einde van deze maand terugkeert in de voetbalstadions. De dertigste speelronde in de eredivisie maakt deel uit van een grootschalige pilot van de overheid om met gebruik van toegangstesten de samenleving weer te openen. ‘Het is heel moeilijk’, zegt de voorzitter van de supportersvereniging van ADO Den Haag.

‘Als ik een beetje rondkijk op social media, dan worden de supporters van ADO er nog niet echt enthousiast van’, zegt Van Leeuwen in het Radio West-programma West Wordt Wakker. ‘De optimist zegt: het is een beginnetje. De pessimist zegt: mooi, nu zijn we straks helemaal gecontroleerd. Want de volgende stap is denk ik dat je gevaccineerd moet zijn om naar een voetbalwedstrijd te kunnen. Zo duw je de vaccinaties er ook doorheen.’

ADO speelt eind april op zondag thuis tegen Fortuna Sittard. De voetbalfans die naar binnen mogen, moeten binnen 24 uur voor de wedstrijd een coronatest ondergaan in een teststraat. Wie een negatieve uitslag heeft, kan die aan de stadionpoort laten zien en mag naar binnen. De toeschouwers moeten zich houden aan de verplichte onderlinge anderhalve meter afstand.

Veel vragen

‘Er zijn nog veel dingen onduidelijk’, vindt Van Leeuwen. ‘Mag je je club straks wel aanmoedigen? Of moet je als theaterpubliek op de tribune gaan zitten? Is het maar voor één wedstrijd? Of speel je mogelijkerwijs de rest van de competitie met publiek uit?’ Twee weken geleden werd er al met publiek getest bij een wedstrijd van het Nederlands elftal. Van Leeuwen was daar bij en zat bij de groep die in het stadion anderhalve meter afstand van elkaar moest houden.

Ondanks dat Van Leeuwen nog wel zijn twijfels heeft, verlangt hij wel naar een potje voetbal kijken in het stadion. ‘Je wil die beleving weer ervaren. Het is niet alleen voetbal, maar je komt ook je maten weer tegen. Je kunt weer lekker ouwehoeren’, zegt hij op z’n Haags. ‘Dat missen we allemaal. Laten we hopen dat we heel snel weer naar een normale situatie kunnen gaan.’

Overleg

De clubs gaan de komende dagen met de KNVB in overleg om te kijken hoe alles er eind april uit moet komen te zien.