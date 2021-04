Het Nationale Theater blij met toegangstesten: ‘500 mensen hebben zich al aangemeld’

Al honderden mensen hebben bij Het Nationale Theater aangegeven interesse te hebben om naar het theater te gaan nu dat met toegangstesten mogelijk is. ‘Vanochtend kreeg ik te horen dat 500 mensen zich hebben aangemeld, dat is een fantastisch bericht’, zegt theaterdirecteur Cees Debets in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Het is natuurlijk verschrikkelijk dat we al maanden dicht zijn en we staan te popelen om weer in contact te komen met het publiek.’

Er is sprake van drie testevenementen op 19, 20 en 21 april waar zijn theaters aan deelnemen. ‘Drie keer gaan we het proberen. In de Koninklijke Schouwburg hebben we drie avonden een heel gevarieerd programma. En elke avond kunnen we daar ongeveer 170 mensen ontvangen. In Theater aan het Spui spelen we de splinternieuwe voorstelling The Nether van Het Nationale Theater. Nu zijn we heel blij dat we hem drie keer kunnen spelen voor 80 mensen.’ Normaal gesproken kan het theater plaats bieden aan 350 mensen.

De daadwerkelijke kaartverkoop voor de voorstellingen start woensdag of donderdag. ‘Je koopt een kaartje online en dan maak je een afspraak bij de teststraat, speciaal voor deze evenementen. Daar ga je naartoe en binnen 15 minuten krijg je de uitslag en dan komt er een groen scherm in de app op je telefoon. Met die app en je ticket ga je op de avond van de voorstelling naar de Koninklijke Schouwburg of Theater aan het Spui en ben je binnen.’ Binnen gelden nog wel de coronamaatregelen als handen ontsmetten en het houden van afstand. Ook een mondkapje moet gedragen worden, deze mag in de zaal weer afgezet worden.