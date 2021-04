Hoogwerker ingezet bij brand in restaurant aan Stationsweg

Auto’s in woonwijk zwaar beschadigd nadat vrachtwagen lading verliest

De brandweer is woensdagmiddag met een hoogwerker uitgerukt bij een melding van brand in een restaurant aan de Stationsweg. De hoogwerker werd ingezet omdat er flink wat rook uit de schoorsteen kwam.

‘De brand was snel geblust, de rook heeft zich verspreid naar omliggende woningen’, laat de brandweer weten. Die woningen worden door de brandweer gecontroleerd. ‘Als er geen rook of koolmonoxide aanwezig is, zullen deze weer worden vrijgegeven.’

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

Vanmiddag is rond 13.00 uur brand uitgebroken in de keuken van een restaurant. De brand was snel geblust, de rook heeft zich verspreid naar omliggende woningen. De brandweer controleert de omliggende woningen. https://t.co/78yaAZANFy — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) April 7, 2021

Foto: Regio15