Nieuwe datum gevonden voor Invictus Games in Den Haag

De Invictus Games zullen in Den Haag gehouden worden van 16 tot en met 22 april 2022. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. Het sportevenement voor oorlogsveteranen met lichamelijke en psychische problemen zou eigenlijk in 2020 al in Den Haag worden gehouden, maar door de coronamaatregelen ging het in 2020 en 2021 niet door. In 2020 kwam men niet veel verder dan het onthullen van een metershoog logo bij het stadshuis ter promotie van het evenement.

‘Het was natuurlijk een grote teleurstelling dat de Invictus Games wederom niet konden plaatsvinden, maar ook begrijpelijk in de huidige situatie. We kijken er nog steeds naar uit om de Games in 2022 te organiseren’, zegt Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020. ‘Als organisatie willen wij ook onze onoverwinnelijkheid en de Invictus Spirit tonen. Nu we een datum hebben waarop we ons kunnen concentreren, kunnen wij en de deelnemers nieuwe doelen stellen. De Invictus familie zal in Den Haag zijn kracht aan de wereld tonen in 2022.’

Het evenement is een initiatief van de Britse prins Harry. De eerste editie was in 2014 in Londen. De verwachting is dat er in Den Haag in 2022 meer dan 500 deelnemers uit 20 landen zullen deelnemen aan het sportevenement.