Nooit eerder zoveel miljoenenwoningen in Den Haag

Het aantal Haagse woningen dat meer dan een miljoen waard is, is dit jaar met meer dan 50 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa, een bedrijf dat gespecialiseerd is in waardering van onroerend goed, schrijft mediapartner Omroep West.

Met name de wijken Waalsdorp (80 procent) en de Vogelwijk (108 procent) zagen grote stijgingen. Het Statenkwartier in Den Haag staat samen met de Heemsteedse Dreef in Heemstede en Blaricum-Dorp in de landelijke top drie van buurten met de meeste miljoenenwoningen.

Volgens Calcasa stijgt het aantal miljoenenwoningen al zeven jaar op rij. Waar er in 2013 ongeveer 14.000 woningen een waarde van meer dan een miljoen hadden, waren dat er in 2020 maar liefst 84.000. Die stijging valt ten dele te verklaren door de algemene huizenprijsontwikkeling in Nederland. De huizenprijzen in Nederland stegen tussen 2013 en 2020 met ongeveer 60 procent. Eind 2020 heeft iets minder dan 2 procent van alle Nederlands koopwoningen een waarde van meer dan 1 miljoen euro.

Historisch hoge vierkantemeterprijs

Door de prijsstijgingen onder de miljoenenwoningen moet per vierkante meter meer betaald worden dan ooit tevoren. Calcasa spreekt van een ‘historisch hoge vierkantemeterprijs’ van gemiddelde 6.220 euro voor een miljoenenwoning. Dat is een stijging van 4,3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor 1 miljoen euro krijgt iemand gemiddeld dus ongeveer 180 vierkante meter aan woonoppervlak. In Den Haag ligt dit cijfer iets hoger: 190 vierkante meter per één miljoen.