OM eist zes jaar cel in zaak drillrapruzie Scheveningse Pier

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van zes jaar tegen een verdachte van de vechtpartij tussen twee drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam op de Scheveningse pier op 10 augustus vorig jaar, waarbij een 19-jarige jongeman uit Rotterdam werd doodgestoken. Dat meldt mediapartner Omroep West. De verdachte, de 20-jarige Kevin A. uit Rotterdam, zou met het geweld zijn begonnen.

Zo’n vijftien aanhangers van de Amsterdamse drillrapgroep 73 De Pijp en evenveel aanhangers van het Rotterdamse rapcollectief #24 zochten elkaar op 10 augustus op in Scheveningen. Ze kwamen af op een oproep van de Rotterdamse drillrapper Blacka via sociale media, waarin hij had gesproken over het ‘regelen’ van een vechtpartij. Blacka had ruzie gekregen met de Amsterdamse rapper Tyrece B.

Kevin A. reed met rapper Blacka en twee andere Rotterdammers in de auto naar de Scheveningse pier. “De verdachte is daar begonnen met het plegen van geweld”, zei de officier woensdag bij de Haagse rechtbank. Volgens haar greep A. op een trap bij de pier rapper Tyrece B. beet en gooide hem op de grond. Andere Rotterdammers begonnen de man te trappen en te slaan. Vervolgens sloeg de vlam in de plan. Twee Amsterdammers staken de 19-jarige Rotterdammer Cennethson Janga met messen toen hij probeerde weg te komen. De Rotterdammer raakte dodelijk gewond.

Vuurwapen meegenomen

Volgens de officier van justitie zou Kevin A. ook een vuurwapen uit de auto meegenomen hebben naar de pier. Hij had de bedoeling om rapper Tyrece B. daarmee te beschieten, meent de aanklaagster. Daarmee zou hij zich schuldig hebben gemaakt hebben voorbereiding van een moord. Het staat echter niet vast of hij het wapen ook gericht heeft op de Amsterdamse rapper.

Kevin A. ontkende dat hij naar de Schevenings Pier was gegaan om te vechten. “Ik had ruzie met niemand. Die dingen op sociale media heb ik helemaal niet meegekregen.” A. zei dat hij niets heeft met drillrapp. Hij had rapper Tyrece B. op de pier alleen maar beetgepakt uit zelfbescherming, omdat hij door een andere Amsterdammer bedreigd werd met een mes. Hij had geen vuurwapen meegenomen op de Pier.

‘Ben niemands lijfwacht’

Tijdens de zitting woensdag werd ook nog gezegd dat A. fungeerde als de lijfwacht van Blacka, maar daar moest de verdachte om lachen. “Ik ben niemands lijfwacht.” Kevin A. had zich volgens de officier van justitie ook nog schuldig gemaakt aan mishandeling en beroving van een persoon tijdens een optreden van Blacka begin 2020 in Den Haag.

Rapper Tyrece B. uit Amsterdam wordt door het OM nog gezocht omdat hij ook met een vuurwapen zou hebben getoond op de pier. De twee Amsterdammers die verdacht worden van het doodsteken van Cennethson Janga komen later voor bij de rechtbank.

De uitspraak tegen Kevin A. is over twee weken.