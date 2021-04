Politie onderzoekt twee branden in studentencomplex Stamkartplein

De politie gaat onderzoek doen naar de twee branden van dit weekend in het studentencomplex aan het Stamkartplein. Op zondag was er sprake van een brand in kamer 10, een dag later ontstond brand in kamer 11.

Maandagavond moest een hele verdieping van het complex worden ontruimd vanwege brand in een van de woningen. Niemand raakte gewond, wel is één persoon nagekeken vanwege het inademen van rook weet mediapartner Omroep West. Na de eerste brand op zondag was een van de woningen tijdelijk onbewoonbaar.

De politie hoopt door haar oproep nieuwe getuigen te kunnen spreken.