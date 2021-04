‘Wildschaken? We zijn gewoon buiten aan het sporten!’

Wekelijks gaat een aantal leden van Schaakhuis En Passant op pad met tafels, stoelen en schaakborden om vervolgens op steeds een andere plek in de stad te gaan schaken. Dat gebeurt buiten op pleinen, maar ook in de Passage. ‘Wij zijn verplicht gesloten en toen hebben we besloten om dit buiten te gaan doen. Omdat dit mag, ook binnen de coronaregels’, vertelt Evert Roeleveld, een van de initiatiefnemers van het buiten schaken. Dat ze nu worden omschreven als wildschakers die op de plek van terrassen neerstrijken steekt hem.

Het schaken op openbare plekken in de stad zorgt voor positieve reacties vertelt Roeleveld. ‘We zien meer mensen meedoen, ook jonge mensen. Iedereen die langsloopt kan meedoen.’ Door het succes peinzen de schakers er niet over om te stoppen met het buiten sporten: ‘We willen ook nog een keer naar het Lange Voorhout en de Koekamp. Straks wordt het mooier weer en dan willen we het gewoon doorzetten.’

Nadat Marketing Haagse Binnenstad (MHB) dit weekend het buiten schaken onder de aandacht bracht zag Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag mogelijkheden voor de horeca, want als een tafel met een schaakbord erop wordt toegestaan dan is een terrastafel ook mogelijk vindt het raadslid. ‘Wat wel een beetje gek overkomt is dat normale terrassen niet zijn toegestaan en schaak-terrassen blijkbaar wel.’

Dat er online wordt gesproken van wildschaken is tegen het zere been is van de schakers. ‘We zijn buiten aan het sporten en dat mag.’ De term wildschaken was ook een dag te zien op de pagina van MHB en werd op verzoek van de schakers aangepast.

Dat juist de term wildschaken toch wordt gebruikt door Sluijs betreurt Roeleveld: ‘Ik vind het gewoon heel lullig, daar (bij MHB, red) zit een meneer die wat moois wil neerzetten op Facebook en door een woord als wildschaken wordt dit dan zó door de politiek misbruikt. Ralf wil gewoon zijn eigen verhaal over onze rug doordrukken en dat moet ie gewoon niet doen.’

‘Ik heb ze van harte uitgenodigd op het Prins Hendrikplein’

Uiteindelijk bekijkt ook horecaondernemer Patrick van Aller het nu positiever. ‘Eigenlijk gingen ze een beetje ten onder aan een super creatief idee! Ik heb ze daarom geadviseerd om van te voren de ondernemers te vertellen wat het plan is. Dan wordt het een samenwerking en kan de horeca aan zijn bezoekers uitleggen dat dit juist samen is neergezet en men zich geen zorgen hoeft te maken over de emoties die het oproept.’ Van Aller staat nu positief tegenover het initiatief. ‘Ik heb ze dan ook van harte uitgenodigd op het Prins Hendrikplein.’

‘Ondernemers zijn gewoon ook blij dat we er zijn’

Hoewel er online geluiden klinken dat de tafels met schakers een klap in het gezicht van de horeca kunnen zijn is daar volgens Roeleveld geen enkele sprake van. ‘Ondernemers zijn gewoon ook blij dat we er zijn, we zorgen ook voor omzet. In de Passage werden we ook vriendelijk begroet door mensen en ondernemers.’

De verplichte sluiting van de horeca heeft ook gevolg voor de schaakvereniging zelf. ‘We mochten op een gegeven moment wel met een aantal mensen binnen schaken, maar zonder horeca en dat is wel gek.’ Daarmee doelt hij op het feit dat de eigen bar geen versnaperingen mocht bieden aan de leden in de tijd dat ze geopend waren. Dat zorgt er voor dat er minder inkomsten zijn voor de club. ‘Wij zitten ook diep in de put en willen het liefst weer open.’

‘We hebben wel de lasten, maar geen inkomsten. We zitten er gewoon zwaar in momenteel. Daar komen we wel uit, maar nu worden we neergezet als een stel malloten die aan het wildschaken zijn, dat is helemaal niet zo’, vervolgt Roeleveld. ‘Wij willen ook dat de horeca en terrassen weer open mogen gaan, dat is voor ons ook van belang.’