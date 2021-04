Zeven woningen ontruimd wegens brand in Wieringsestraat

In een woning aan de Wieringsestraat in Duindorp heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een brand gewoed. De brandweer heeft uit voorzorg zeven omliggende woningen ontruimd, maar wist de brand snel te blussen. Een bewoner is naar het ziekenhuis vervoerd.

Rond 23.30 uur kreeg de brandweer een melding van wateroverlast in een woning aan de Wieringsestraat in Den Haag. Bij aankomst bleek echter dat er meer aan de hand was dan alleen wateroverlast: in de woning was een brand uitgebroken. Doordat een tweede tankautospuit moest worden ingezet is er opgeschaald naar het sein ‘middelbrand’. Uit voorzorg heeft de brandweer zeven omliggende woningen ontruimd, maar dit bleek van korte duur. De brand was al snel geblust.

Een aanwezige agent is door het ambulancepersoneel onderzocht vanwege rookinhalatie, maar deze hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Een bewoner is wel naar het ziekenhuis vervoerd vanwege medische klachten. De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.