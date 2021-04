AH Goeverneurplein twee weken dicht voor verbouwing

De Albert Heijn aan het Goeverneurplein in Laak gaat bijna twee weken dicht voor een verbouwing. De winkel sluit donderdag 15 april om 18.00 uur en gaat op 27 april weer open om 11.00 uur. ‘Onze winkel krijgt brede gangpaden en ruime afdelingen’, aldus supermarktmanager René Herbert.

De AH krijgt, net als sommige andere AH-supermarkten al hebben, een ander interieur. De muren blijven staan maar verder gaat ‘alles op de schop’. ‘Als je straks binnenkomt word je meteen verrast door het ruime, nieuwe versplein, met nog meer groenten en fruit. Klanten zullen niet weten wat ze zien’, zegt Herbert.

Klanten kunnen tijdelijk naar andere AH’s in de buurt, zoals die op het Lorentzplein, de Betje Wolffstraat, Hollands Spoor of het Bogaardplein in Rijswijk.