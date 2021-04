Drie ‘tuincentra’ aangepakt die spullen voor hennepteelt verkochten: ‘Ze lieten geen hyacinten groeien’

Bij drie winkels zijn spullen aangetroffen die gebruikt worden voor illegale hennepteelt. Het gaat om winkels aan de Apeldoornselaan, de Lekstraat en de Weimarstraat. Spullen zoals tuinaarde, groeimiddelen voor hennepplanten en ventilatoren zijn in beslag genomen laat de gemeente weten.

Een speciaal team, van onder andere de gemeente, politie, Belastingdienst en de omgevingsdienst Haaglanden, controleerde de winkels. Die deden zich voor als tuincentrum maar verkochten ondertussen ook spullen voor professionele hennepteelt. Dat is sinds 2015 verboden, omdat ‘dit soort growshops vaak de onderwereld faciliteren bij criminele hennepteelt- en handel’, aldus de gemeente.

‘Ondermijning is funest voor een goed functionerende samenleving. Het is duidelijk dat deze tuincentra geen hyacinten lieten groeien, maar hielpen met hennep kweken. Daar treden we tegen op’, zegt burgemeester Jan van Zanen. Na verschillende onderzoeken zal de burgemeester maatregelen nemen tegen de drie winkels, dat kan betekenen dat de burgemeester besluit de winkel de sluiten.

Weimarstraat

Eén van de controles was in de Weimarstraat. Afgelopen jaren heeft de gemeente extra aandacht voor de Weimarstraat. Afgelopen jaar heeft de burgemeester een vergunningsplicht ingevoerd voor ondernemers van een deel van de Weimarstraat en de Beeklaan omdat de leefbaarheid, de veiligheid en het ondernemersklimaat daar onder druk staan, aldus de gemeente. In de Weimarstraat worden vaker zulke controles gehouden.

