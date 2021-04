Gratis horecaopleiding voor jongeren uit Schilderswijk en Transvaal

Jongeren uit de Schilderswijk en Transvaal kunnen vanaf maandag een gratis horecaopleiding doen. ‘We hebben ons hard gemaakt om deze jongeren, ondanks de coronacrisis, geen valse start te geven van hun carrière en juist perspectief te bieden voor de toekomst’, aldus Atalay Celenk, initiatiefnemer van Leerwerkcentrum Julianakerk.

Binnen twaalf weken worden jongeren onder de 21 opgeleid voor een baan in de horeca. Ze krijgen klassikaal en digitaal les en doen verschillende bedrijfsbezoeken.

‘We stomen de jongeren klaar tot allround horecamedewerker. Met een erkend diploma zullen ze begeleid worden naar een baan in de Haagse horeca mét baangarantie. Het mooie aan deze opleiding is dat de basis voor iedereen hetzelfde is, maar we de mogelijkheid bieden het te personaliseren aan de hand van de individuele wensen en het soort bedrijf waar ze straks aan de slag gaan’, aldus Patrick Treichl, van De Gastvrijheidcoach die de opleiding verzorgt.

Unieke kans

‘Jongeren die aan het begin van hun carrière staan maken met deze opleiding en begeleiding een vliegende start. Als ze bereid zijn om zichzelf te ontwikkelen en te groeien gaan we aan de slag om hen te coachen en hun talenten te ontwikkelen. Op deze manier iets terug kunnen geven aan de stad waar ik ben opgegroeid en jongeren deze unieke kans te bieden, zeker in deze tijd, is fantastisch’, zegt Celenk.

Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) doet ook mee met het project en biedt onder andere het lesmateriaal ‘Medewerker fastservice’ gratis aan voor de opleiding. ‘De samenwerking met de bedrijven in de wijk is goud. Zo kunnen zij samen met Juliana Plaza iets doen voor de jongeren die een kans verdienen’, aldus Ricardo Eshuis, directeur van SVH. De opleiding wordt afgesloten met het SVH-examen en kandidaten die slagen ontvangen het diploma SVH Medewerker fastservice.

