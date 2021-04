Joosjes film binnenkort te zien op Netflix? Ze zit bij de laatste vijftien kanshebbers

Het zou zomaar kunnen dat we over een tijdje een heuse Haagse Netflix-film kunnen kijken. Actrice en regisseur Joosje Duk is een van de vijftien kanshebbers om een film te mogen maken voor Netflix. ‘Heel onwerkelijk’, vertelt Joosje in het radioprogramma Haags Bakkie.

Joosje trok de stoute schoenen aan en schreef zich in voor de wedstrijd van Netflix. ‘Ik had een plan ingestuurd en een paar maanden later kreeg ik een mailtje van Netflix dat ze nog wat verder wilden praten. Ik helemaal zenuwachtig! Toen had ik een Zoom call en zeiden ze: dit was fake news, je bent het geworden. In totaal ontving Netflix 550 plannen, nog vijftien scriptschrijvers maken kans om hun verhaal te laten verfilmen.

Daar is Joosje er één van. En dat voelt voor haar al als winnen. ‘Eind mei heb ik een speelfilmscript, dus dat is ook al een soort prijs. Dat je de tijd en ruimte hebt om met een coach te werken aan een verhaal.’

Anti-romkom over vrouwelijke seksualiteit

Joosjes film speelt zich af – hoe kan het ook anders – in Den Haag. De film gaat over een relatie tussen een man en een vrouw. De vrouw komt nooit klaar tijdens de seks, maar de man weet dat niet. ‘Dat zorgt voor een hoop gedoe in de relatie’, vertelt Joosje. De man werkt bij een strandtent, ‘ik heb zelf lang bij Culpepper gewerkt, dus dat neem ik als een soort voorbeeld’. En de vrouwelijke hoofdrolspeler werkt bij een communicatiebureau. ‘Dat vond ik grappig, omdat ze in hun relatie zulke slechte communicatie hebben. En ze is in haar werk wel heel goed in communiceren’, lacht Joosje.

‘Het is een anti-romkom over vrouwelijke seksualiteit. Je ziet in romantische komedies heel vaak dat seksscènes ideaal gaan: vrouwen komen altijd klaar en het is heel makkelijk. In de realiteit zie je toch dat het best wat werk kan kosten en dat elke vrouw een ander lichaam heeft en andere behoeften.’

Joosje Duk (26) speelde in Nederlandse films zoals Snuf de Hond en Publieke Werken. Daarnaast schreef en regisseerde ze Glad IJs en Fit Girls. Na haar middelbare school ging Joosje naar New York om er een jaartje te studeren. Uiteindelijk deed ze haar hele studie in de Big Apple en bleef ze er wonen. Vanwege corona is ze sinds vorig jaar weer terug in Nederland, waar ze de webserie Edelfiguranten maakte.

Den Haag

Als Joosjes film wordt uitgekozen hoopt ze dat de film ook in Den Haag kan worden opgenomen. ‘Ik zou het leuk vinden als de mooie plekjes in Den Haag, waar ik ben opgegroeid, er ook in voorkomen.

‘Mijn droom is om op gegeven moment speelfilm te mogen maken, als dat met Netflix is zou dat een hele grote droom zijn. In die zin is het een droom die aan het uitkomen is. Maar we zijn er nog niet.’

Joosje is nu nog volop aan het schrijven. Ze is nu ongeveer op de helft van haar script. ‘Je schrijft eerst een hele uitgebreide samenvatting en dan duik je echt in het script. Ik probeer elke dag een scène toe te voegen.’

Regisseren

Ondanks dat Joosje ook actrice is, wil ze zich vooral focussen op het schrijven en regisseren. ‘Als je zelf films maakt heb je meer controle over het soort verhalen dat je wilt vertellen en dat vind ik het meest inspirerend.’

Wil je dan nog zelf een rolletje in je eigen film? ‘Soms geef ik mezelf nog een klein bijrolletje, zodat ik het acteren nog kan blijven doen.’ Maar het liefst stort ze zich op het regisseren. Toch staat Joosje nog ingeschreven bij castingbureaus. ‘Als ik een rol leuk vind zeg ik wel ja tegen audities, want ik merk dat ik daar nog veel liefde voor heb.’