Testevenementen van het PAARD al uitverkocht: ‘De website vloog er zelfs uit’

Poptempel het PAARD aan de Prinsegracht is één van de acht locaties die in april de deuren drie keer mogen openen. Bij deze zogenoemde toegangstesten mogen alleen mensen met een negatieve coronatest naar binnen, om zo te kijken of en hoe de samenleving weer open kan. De bezoekers zijn blij met deze proef: de drie evenementen waren binnen zeer korte tijd uitverkocht.

‘Voor ons was dit: Wauw, we mogen ineens weer een paar dagen open’, vertelt Marloes Kranenburg van het PAARD. ‘We hebben vorig najaar een aantal events gedaan, helemaal volgens de RIVM-richtlijnen. We hebben al wat ervaring, voor ons is het dus: “Kom maar op met die proefevenementen”.’

De evenementen vinden plaats op 22, 23 en 24 april. Elke keer mogen er 130 mensen naar binnen. Bezoekers moeten in de veertig uur voor het evenement een coronatest doen en bij de deur een testbewijs laten zien, met een negatieve uitslag.

Uitverkocht

Mensen die nog graag een ticket willen bemachtigen komen bedrogen uit. Alle tickets voor de evenementen in het PAARD zijn al uitverkocht. ‘Ik denk dat mensen heel erg bereid zijn weer naar een event te gaan en het vertrouwen hebben dat het coronaproof is. Zeker als iedereen getest is’, zegt Kranenburg. Die gedachte wordt ondersteund door de bezoekersaantallen op de website tijdens de kaartverkoop. ‘De website vloog er zelfs uit.’

Kranenburg en haar collega’s gaan alles op alles zetten om met deze toegangstestevenementen te laten zien dat concerten veilig door kunnen gaan. ‘Wij hopen dat dát gezien wordt en er gewoon weer meer kan. Het kan allemaal veilig, in deze tijd.’

Andere evenementen in de stad waarbij bezoekers naar binnen mogen met een negatief testbewijs zijn voorstellingen in Het Nationale Theater, Diligentia en Pepijn. Een voetbalwedstrijd van ADO Den Haag en een squashtoernooi. Hommerson Speeltuin in Scheveningen. Attractiepark Madurodam en het bezoekerscentrum van het Vredespaleis.

