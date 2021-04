Winteropvang voor daklozen blijft langer open: ‘Het liefst willen wij altijd zo’n regeling’

De gemeente Den Haag heeft besloten om de winterkoudeopvang langer open te houden nu het koude weer blijft aanhouden. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente aan Den Haag FM. Marlies Filbri van het Straatconsulaat is blij met dit besluit, maar hoopt op een permanente regeling gedurende de wintermaanden.

‘Wij zijn heel blij dat de winterkouregeling weer is afgekondigd’, aldus Filbri in het radioprogramma Haags Bakkie. ‘Het liefst willen wij dat er gedurende de wintermaanden altijd zo’n regeling is’, aldus Filbri. Nu wordt het beleid gemaakt op hoe de temperatuur wordt gemeten in De Bilt. ‘Bij twee graden en regen kan het gevoelsmatig ook heel koud zijn. Waar het om gaat is het principe dat mensen bij slecht weer binnen kunnen slapen. Dat er niemand is die dan onder een vuilniszak moet liggen.’

Tot en met zondag kunnen dak- en thuislozen tussen 18.00 uur en 9.00 uur terecht bij de opvanglocatie aan de Randveen 64 (Escamp). De opvang biedt een avondmaaltijd, douche, slaapplaats en een ontbijt de volgende ochtend. Tijdens de winterkouderegeling is er zorg, begeleiding en beveiliging aanwezig.

De nachtopvang die is bedoeld om dak- en thuislozen te beschermen voor mogelijke gezondheidsschade door het weer. Als het ’s nachts door vrieskou of extreem weer te gevaarlijk wordt om buiten te slapen, bepalen de GGD’s en de vier grote steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht samen wanneer de winterkouderegeling in deze steden ingaat.

