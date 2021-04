ADO pakt punt na 0-0 tegen Vitesse

Meer in

ADO Den Haag heeft vrijdagavond een punt overgehouden aan het duel tegen Vitesse. In een oersaaie wedstrijd wisten beide ploegen niet te scoren, waardoor de wedstrijd eindigde zoals deze begon: 0-0. ADO schiet weinig op met een punt en blijft hekkensluiter van de eredivisie.

Liefst 37 spelers droegen dit seizoen al het Haagse groen-geel, een eredivisierecord. Toch lijkt trainer Ruud Brood, in speelronde 29, nog altijd niet zijn ideale opstelling te hebben gevonden. Ook tegen Vitesse schopte hij zijn basisploeg flink op de schop. Met Kees de Boer, Pascu, Vicente Besuijen en de van een blessure teruggekeerde Gianni Zuiverloon in de basis, hoopte Brood in Arnhem weer bereidheid bij zijn spelers te zien.

Veel kans om die bereidheid te laten zien, kregen de elf van ADO niet, schrijft mediapartner Omroep West. Scheidsrechter Jochem Kamphuis zat er kort op en zag hoe Vitesse de eerste helft dicteerde. Toch leidde dit amper tot grote kansen voor de thuisploeg. Op een voorzet van Oussama Tannane na die onbedoeld op de Haagse lat zeilde, bleef gevaar voor beide doelen uit.

Weinig kansen

Ook na rust viel er maar weinig voor beide doelen te beleven. Vitesse zette iets aan, maar was niet bij machte om de Haagse defensie te omspelen. Alois Oroz was het dichtst bij een doelpunt, maar kopte maar rakelings naast.

Naarmate het eindsignaal naderde kreeg ook ADO een paar kleine kansjes. Onder andere Marko Vejinovic maakte het doelman Remko Pasveer even lastig, maar dichter bij kwam het in het zwart geklede ADO niet.

Thuiswedstrijd met publiek

Veel schiet de ploeg van Ruud Brood niet op met dit doelpuntloze gelijkspel. Pas over twee weken komt ADO weer in actie. Bij het thuisduel tegen Fortuna Sittard mogen dan 1.700 fans aanwezig zijn. Eredivisiehandhaving lijkt voor ADO inmiddels een schier onmogelijke opgave geworden.