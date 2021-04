Den Haag en Rotterdam willen samen start Tour de France organiseren

Den Haag wil samen met Rotterdam de start van de Tour de France organiseren in 2024 of 2025. De steden willen de proloog hier laten rijden en vervolgens een etappe van Rotterdam naar Den Haag. ‘Dit is een buitenkans voor beide steden’, aldus sportwethouder Hilbert Bredemeijer.

Den Haag wil een route uitstippelen langs de highlights van de stad, maar ook langs gebieden ‘die een impuls van het evenement goed kunnen gebruiken, zoals Den Haag Zuidwest’, aldus de gemeente.

Rotterdamse wethouder Sven de Langen en Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer | Foto: Henriëtte Guest

De twee steden willen de Tourstart gebruiken om inwoners en ondernemers te inspireren en perspectief te bieden in deze moeilijke tijd. Daarbij geeft het volgens de gemeenten ook een impuls aan de economie en het toerisme. ‘Het moet een Tour worden voor álle Hagenaars en Rotterdammers’, laten de gemeenten weten.

‘Dit is zoveel meer dan het grootste gratis toegankelijke sportevenement ter wereld. Het vormt voor ons het licht aan het einde van de corona-tunnel en een uitdagende stip op de horizon’, zegt Bredemeijer.

2010 en 1973

In 2010 vertrok de Franse wielerwedstrijd al eens uit Rotterdam. ‘De beelden van de stad gingen destijds de wereld over en bereikten 17 miljoen tv-kijkers. De economische impact van het evenement bedroeg 30 miljoen euro. Rotterdam ontving tijdens het Tourweekend ongeveer 1 miljoen bezoekers’, aldus de gemeente Rotterdam.

Voor Den Haag is het alweer een tijdje geleden dat de Tour daar van start ging. In 1973 startte de Ronde van Frankrijk op de boulevard van Scheveningen en won Joop Zoetemelk de proloog. Een dag later was de start op Scheveningen en de finish in Rotterdam.

Bidbook

In mei komt de Tourorganisatie (Amaury Sport Organisation) naar Rotterdam om het bidbook van beide steden in ontvangst te nemen. De Grand Départ van de Tour vindt dit jaar plaats in het Franse Brest, volgend jaar in Kopenhagen en in 2023 in het Spaanse Bilbao.

Den Haag en Rotterdam werken samen met andere gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In die regio wonen 2,4 miljoen inwoners in 23 gemeenten. De twee steden hebben al jaren een samenwerking op het gebied van Topsport in het TeamNL-centrum Metropool.