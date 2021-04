Den Haag krijgt geen islamitische begraafplaats met eeuwigdurende grafrust

Den Haag krijgt geen eigen begraafplaats voor islamieten met eeuwigdurende grafrust. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Daarvoor is geen plek binnen de gemeentegrenzen, aldus wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). Wel wil hij de initiatiefnemers voor zo’n begraafplaats helpen bij het vinden van een alternatief.

Den Haag worstelt al enige tijd met de vraag hoe om te gaan met de wens van een aantal islamitische organisaties voor een begraafplaats met eeuwigdurende grafrust. De Federatie Islamitische Organisaties Den Haag (FIO) en de Samenwerkende Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) hielden al een pleidooi voor zo’n plek. Zij wezen erop dat die nu alleen nog in Almere en Zuidlaren zijn. Ver weg, vinden zij.

Een aantal partijen in de gemeenteraad staat sympathiek ten opzichte van dat idee. Onder meer Nida, Islam Democraten, HSP, CDA en PvdA stellen dat ruim 80.000 inwoners van Den Haag een islamitische achtergrond hebben en dat niet iedereen de financiële middelen heeft om in een land van herkomst begraven te worden. Als men dat al zou willen, want veel moslims willen gewoon graag hier worden begraven.

Geen plek binnen gemeentegrenzen

Maar een begraafplaats met echt eeuwigdurende grafrust kan niet binnen de gemeentegrenzen worden gerealiseerd, aldus Bredemeijer donderdag tijdens een commissievergadering. ‘Den Haag is een van de meest dichtbevolkte steden van Nederland’, zei hij. Ook omdat er de komende jaren nog 100.000 inwoners bijkomen, is er hier simpelweg geen ruimte. ‘Dat is een illusie.’

Toch laat de wethouder het daar niet bij. Een inventarisatie leerde hem dat er binnen de gemeentegrenzen nog minstens duizend plekken zijn waar islamieten kunnen worden begraven richting Mekka. Maar daarbij gaat het dan wel om plaatsen zonder eeuwigdurende grafrust. Dat is niet voor alle moslims acceptabel. Sommigen willen echt de zekerheid dat het graf blijft bestaan ‘tot het einde der tijden’, aldus een woordvoerder van de FIO.

Zoeken naar geschikte plaats elders

Ook helpt de gemeente de FIO mee met zoeken naar geschikte plekken voor een eigen begraafplaats in de omgeving van Den Haag. Zo was laatst een een stuk grond gevonden in Leidschendam-Voorburg. Maar de vestiging van een begraafplaats daar ketste uiteindelijk toch af.

Verder nam Bredemeijer contact op met de buren. In Rotterdam wordt gewerkt aan de oprichting van een particuliere begraafplaats met eeuwigdurende rechten. De wethouder: ‘En wat is er mooier dan dit in de regio voor elkaar krijgen?’ Wel speelt hier de kwestie van de stromingen: het gaat in Rotterdam om een algemene islamitische begraafplaats en niet alle soennieten en sjiieten zouden dicht bij elkaar willen liggen. Maar dat moet volgens hem ook mogelijk zijn op dit terrein. Een woordvoerder van de FIO liet tijdens de vergadering weten blij te zijn met die inspanningen. Maar de voorkeur blijft toch een eigen plek in Den Haag.