Deze VvE pioniert op het gebied van duurzaamheid

‘Elke bewoner heeft 30.000 euro aan meerwaarde verdiend’, vertelt Joska Gal. Met zijn VvE heeft hij zijn flat aan Zeekant in Scheveningen een duurzame upgrade gegeven zoals nog niemand het in de stad heeft aangedurfd. Aan Den Haag FM vertelt hij hoe een plan zonder enige steun uitgroeide tot een groot succes waar iedereen van profiteert en waarvan grote bedrijven de voortgang op de voet volgen.

Onder de naam ‘Van premie A naar label A’ deed een team van bewoners in 2019 mee aan de Energie uit de Wijk Challenge van de gemeente, waarbij bewoners zelfstandig een duurzaam initiatief konden indienen. Naar aanleiding daarvan mochten zij zich een subsidiebedrag rijker rekenen om een deel van de plannen uit te kunnen voeren. En dat was hoognodig: ‘Deze flat is in de jaren 80 gebouwd als betaalbare woning voor iedereen; helaas zag je dat terug in de bouw.’

‘De stenen vielen naar beneden’

Het verhaal van dit steeds duurzamere complex gaat echter terug naar 2015, toen Gal en zijn mede-bewoner en VvE-lid Cindy Slaghuis zagen dat de lekkages zich opstapelden en de staat van het gebouw pijnlijk zichtbaar werd. ‘Het achterstallig onderhoud zat ons op de nek’, zegt Slaghuis. ‘We hadden het traditioneel op kunnen lossen, maar dan zouden we maar overal overheen blijven pleisteren zonder tot de kern van het probleem te komen.’

De conditie van het complex leidde dan ook tot gevaarlijke situaties. ‘De spouwankers die de buitenste muren bij elkaar hielden waren compleet doorgeroest. Deze stonden op instorten en op een gegeven moment kwamen de stenen zelfs naar beneden vallen. Daarbij was er een enorm warmteverlies, waardoor je veel energie verspilt. Je kan diezelfde muren wel fatsoeneren en repareren, maar daarmee los je de onderliggende problemen niet op’, aldus Gal.

Klemgereden

Gal en Slaghuis gingen actief op zoek naar een duurzame oplossing om niet alleen de veiligheid van de bewoners te kunnen waarborgen, maar ook om het warmteverlies en het verouderde aanzicht aan te pakken. Daarbij konden ze echter op weinig steun van hun medebewoners rekenen. ‘Van de 110 waren er 108 tegen. Zij waren allemaal voor het herstellen van de oude situatie omdat ze bang waren dat ons plan te duur zou worden.’

‘Iedereen dacht: wat halen jullie in je hoofd?’, zegt Gal. ‘Dat ging zo ver dat ik te maken kreeg met dreigementen en rechtzaken waarbij ik advocaten op mijn dak had.’ Slaghuis: ‘Hij werd zelfs een keer klemgereden.’

Per saldo

Ondanks felle tegengeluiden bleven Gal en Slaghuis met het team doorzetten. Door hun duurzaamheidsplan zo doordacht en inzichtelijk mogelijk te maken, wisten ze uiteindelijk hun medebewoners over de streep te trekken. ‘We haalden experts binnen zodat we konden laten zien wat een dergelijke verduurzaming precies betekent en wat het kan opleveren. Bij een traditionele verbouwing moest iedereen in één keer vijftien- tot twintigduizend euro inleggen, maar met een verduurzaming kon de VvE een lening krijgen waarbij iedereen maandelijks 70 tot 100 euro extra betaalde. Je kan wel raden waar veel mensen toen tóch voor wilden gaan’, aldus Slaghuis.

Nu, zes jaar na de eerste duurzame initiatieven, heeft het appartementencomplex aan Zeekant een heuse metamorfose ondergaan. Volgens Gal is het het allemaal waard geweest. ‘De buitenkant ziet er veel mooier uit, maar ook de onderhoudskosten zijn gedaald en het gasverbruik is gehalveerd; dat ziet men terug in de portemonnee. Je kan simpel naar zo’n project kijken en denken: dat gaan we niet doen omdat het veel geld kost. Maar per saldo verdien je eraan; als we dit niet gedaan hadden, had ons dit het dubbele gekost.’

Doorzetten

Gal en Slaghuis hebben na hun harde werk nog meer plannen op de plank liggen. ‘Uiteindelijk willen we van het gas af’, zegt Gal. Momenteel experimenteren ze met warmtepompen en zijn er verschillende partijen die meekijken. ‘Een heel groot bedrijf op het gebied van verwarmingstechnologie denkt met ons mee en heeft het als Europese pilot gelanceerd. Dat is leuk: dat je ergens mee start en dat uit dat enthousiasme dit ontstaat.’

Met deze baanbrekende verduurzaming hopen Gal en Slaghuis dan ook een voorbeeld te kunnen zijn. ‘Dit zou voor andere VvE’s ook goed kunnen werken. Het is doorzetten, maar je moet toch anticiperen op de toekomst’, zegt Slaghuis. Gal: ‘Je kan je ogen niet meer sluiten; het gaat niet goed met het klimaat en daar moeten wij ons op aanpassen. Dat kan je niet zomaar op zijn beloop laten gaan.’