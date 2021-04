Familie in shock na fatale aanhouding vader: ‘Belangrijk om erachter te komen hoe dit kon gebeuren’

‘Ze zijn enorm aangeslagen’, vertelt advocaat Richard Korver in het radioprogramma Haags Bakkie over de nabestaanden van de fatale aanhouding op het Rijswijkseplein, waarbij een 50-jarige man om het leven kwam.

De man zou zich vorige week woensdag op het plein verkeersgevaarlijk hebben gedragen. Twee opgeroepen agenten besloten de man over te brengen naar de opvang voor verwarde personen. Omdat hij niet meewerkte, kregen de agenten assistentie van twee boa’s van ov-bedrijf HTM.

De man kreeg boeien om en werd toen onwel. Daarop begonnen de agenten hem te reanimeren. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in de nacht van vrijdag op zaterdag overleed.

Beelden

Advocaat Korver staat de nabestaanden bij. Hij zoekt nu mensen die beeldmateriaal van de aanhouding hebben gemaakt. ‘Beeldmateriaal is een heel stevig bewijsmiddel van wat er is gebeurd. De verhalen die de familie heeft gekregen over wat er zou zijn gebeurd lopen erg uiteen.’ Welke verhalen dat precies zijn wil Korver niet vertellen. ‘Dat zou mogelijke getuigen beïnvloeden.’

De familie van het slachtoffer is enorm aangeslagen, aldus Korver. ‘De familie is in shock. De meneer was vijftig, dat is enorm jong. Daarom is het des te belangrijker om erachter te komen hoe dit heeft kunnen gebeuren.’

‘Ambulance chaser’

Het was de familie die aan de bel trok bij advocaat Korver, niet andersom. ‘Ik ben geen ambulance chaser‘, benadrukt hij, waarbij hij doelt op advocaten die nog op de plek van het ongeluk hun visitekaartje op de brancard leggen.

Richard Korver is een logische keus voor de familie. Hij stond eerder de nabestaanden Mitch Henriquez bij, die overleed na zijn aanhouding in het Zuiderpark. ‘Het is niet onbekend dat ik, zeker in jullie stad, mensen bijsta na politiegeweld. Dat is wel een andere tak van sport. Daar gelden aparte regels voor’, aldus de advocaat.