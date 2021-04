Haags Kinderatelier wordt Haags Kunstatelier

‘We voelen de druk, maar het is wel een positieve druk, moet ik erbij zeggen.’ Tessa de Koning neemt samen met Carin Hack het stokje over van Fré Beijerling, die met pensioen gaat na 27 jaar het Haags Kinderatelier aan de Van Speijkstraat te hebben gerund, een begrip in de kunsteducatie. Onder de nieuwe noemer Haags Kunstatelier zetten zij nu haar gedachtegoed voort.

Met een divers aanbod aan workshops en lesprogramma’s hopen Hack en De Koning de kwaliteit van de afgelopen decennia te kunnen evenaren. Toch willen ze een eigen draai geven aan de materie. ‘Dat zit hem dan vooral in de onderwerpen’, zegt Hack. ‘Inclusiviteit en burgerschap staan vaak centraal.’

De Koning geeft hiervan een voorbeeld: ‘We geven nu een workshop over kastelen. In sprookjes was het altijd de prins die de prinses kwam redden, maar wij hebben het hier over ridsters en prinsen. Dat is net even omgekeerd en zo willen we bij kinderen – en bij ouders – bewustwording creëren en laten zien dat we heel veel dingen opleggen, eigenlijk.’

Ook achter de naamsverandering zit een gedachte. ‘Als je denkt aan het Haags Kinderatelier, heeft dat toch een hele duidelijke doelgroep. Wij hebben gekozen om het Haags Kunstatelier te worden omdat we die doelgroep’

De ruimte van het Haags Kunstatelier staat vol met kratten gevuld met, veelal, gerecyclede materialen om mee aan de slag te gaan. ‘We kunnen echt alles gebruiken. Het leuke is dat kinderen de spullen ook herkennen, zoals plastic onderdelen van verpakkingen. Dat krijgt dan weer een hele andere functie, dus we proberen heel duurzaam te werken,’ aldus Hack.



Foto: Haags Kunstatelier