Niet op Malieveld, maar online vanuit PAARD: Bevrijdingsfestival met Davina Michelle, Tino Martin en Suzan & Freek

Het Bevrijdingsfestival Den Haag kan dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden op het Malieveld. Het evenement op 5 mei verhuist daarom eenmalig naar poppodium PAARD. De optredens en interviews in drie verschillende zalen worden van daaruit – helaas zonder publiek – van 13.00 tot 22.00 uur live uitgezonden op Den Haag TV en online.

‘We bieden dit jaar een compleet festivalprogramma voor de thuisblijvers’, zegt mede-organisator Gerard van den IJssel. ‘Het is echt een volwaardig programma geworden, waarmee we de festivalsfeer zo dicht mogelijk proberen te benaderen. We zijn supertrots dat het ondanks alle corona-ellende toch gelukt is om zo veel grote partners en bekende artiesten aan ons te verbinden.’

De beslissing om het Bevrijdingsfestival Den Haag volledig online en op Den Haag TV uit te zenden ligt in lijn met de beperkende overheidsmaatregelen vanwege corona. Er vinden op 5 mei geen outdoor of andere voor publiek toegankelijke liveoptredens plaats.

Programmering

Tijdens de live stream van het Bevrijdingsfestival Den Haag zijn optredens te zien van de Belgische zanger MILOW, het zangduo SUZAN & FREEK, hiphopartiest LAUWTJE, zangeres MEROL en de rockbands HANDSOME POETS en VAN WANKO. Ook van de Ambassadeurs van de Vrijheid DAVINA MICHELLE, TINO MARTIN en JONNA FRASER zijn tijdens de uitzending optredens te zien. Aan dit programma wordt nog één grote slotact toegevoegd. Meer nieuws hierover volgt op een later moment.

Tussen de concerten door worden reportages vertoond, die allen te maken hebben met de thema’s Vrede en Vrijheid. Zo besteden we aandacht aan de Vrijheidscolleges, de film ‘Oorlog in Den Haag’, een scholierenproject met gedichten over vrijheid, de oorlogscollecties van de Haagse musea en Journalist voor de Vrede Carolien Roelants. Ook komt er een speciale editie van de stand-up comedyshow Puur Gelul.

Televisiestudio

Nicolette Krul, vorig jaar nog één van de Haagse Vrijheidsambassadeurs, presenteert het negen uur durende programma vanuit een televisiestudio in de foyer van het PAARD. Het gehele programma is op 5 mei tussen 13.00 en 22.00 uur te zien op Den Haag TV en verschillende websites waaronder Bevrijdingsfestivaldenhaag.nl, Bevrijdingsfestivals.nl, Denhaagfm.nl en Omroepwest.nl. Bovendien kan iedereen die dat wil het festival ook zelf streamen op de eigen website of social media.

Songs For Freedom

Tijdens het Bevrijdingsfestival Den Haag vindt ook de eerder uitgestelde finale van Talent Event plaats, de muziekwedstrijd voor jonge muzikanten uit Den Haag en omgeving, die dit jaar in het thema staat van Songs For Freedom. De strijd gaat tussen rappers D. MEIJER en NORDIN, rockbands THE SIN BIN en BLUESIDE, en het singer/songwritersduo JOAZ. De winnaar van deze wedstrijd gaat naar huis met duizend euro en mag onder meer optreden tijdens verschillende Haagse zomerfestivals in 2022. Ook gaat de winnaar enkele songs opnemen in de Basementstudio in Den Haag.

Voor de negen uur durende marathonuitzending op Den Haag TV en online werkt het Bevrijdingsfestival Den Haag samen met Den Haag FM, Omroep West, Haags Productiebedrijf, Bureau Visueel en Minigigs.

Het Bevrijdingsfestival Den Haag 2021 is een productie van de R.G. Ruijs Stichting en wordt verder mede mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Sena Performers, ASN Bank, vfonds, BZK, Prins Bernhard Cultuurfonds, De Haagse Hogeschool en Rembam Graphic Design.