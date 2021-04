Tientallen aanhoudingen bij demonstratie Extinction Rebellion bij Binnenhof

Bij een demonstratie van Extinction Rebellion zijn tientallen actievoerders gearresteerd. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Enkelen van hen probeerden het Binnenhof te bestormen, de overige arrestanten weigerden te vertrekken nadat de demonstratie door burgemeester Jan van Zanen werd verboden.

Meer dan honderd demonstranten van Extinction Rebellion verzamelden zich vrijdag bij het Binnenhof. In eerste instantie wilden de actievoerders naar het Binnenhof, maar de toegang werd door de politie geblokkeerd. In plaats daarvan verplaatsten ze hun protest naar de Korte Vijverberg, een weg die leidt naar het Binnenhof.

De politie sloot de poort naar het Binnenhof af, maar zeven demonstranten probeerden alsnog het Binnenhof te bestormen. Zij werden tegengehouden door de politie en daarna afgezonderd van de overige demonstranten. Een aantal van hen is naar het politiebureau gebracht.

Alle actievoerders van Extinction Rebellion die niet zijn weggegaan bij het Binnenhof toen de politie ze verzocht te vertrekken, zijn aangehouden. Dat heeft de politie ter plaatse omgeroepen. Het gaat om een groep van een kleine honderd demonstranten.

Demonstratie verboden

Burgemeester Van Zanen verbood daarop de demonstratie, omdat deze niet was aangekondigd. De actievoerders moesten het gebied verlaten, maar een groot deel van de demonstranten weigerde weg te gaan tot ze gearresteerd zouden worden. De politie ging niet veel later over tot de aanhouding van de tientallen overgebleven demonstranten. Een woordvoerder van de politie kan nog niet aangeven hoeveel demonstranten er zijn opgepakt.

De actie vindt plaats onder het motto ‘Geen gelul, nu naar nul’. De groep wil dat het nieuwe kabinet het verlies aan biodiversiteit stopt en de uitstoot van broeikasgassen terugbrengt tot ‘netto nul’ in 2025. ‘Politici moeten afzien van de focus op politieke haalbaarheid en economische groei, en zich richten op het beleid dat noodzakelijk is om de planeet te behouden voor planten, dieren en mensen’, aldus de groep.

Beter klimaat

De actie maakt deel uit van de ‘lenterebellie’ van Extinction Rebellion, waarmee de groep van eind februari tot in april door het hele land actievoert voor een beter klimaat, en vormt de aftrap van de ‘Aardeparade’, die onder meer Utrecht (10 april), Amsterdam (11 april), Rotterdam (13 april), Nijmegen (14 april) en Den Haag (16 april) aandoet.

In iedere stad vinden demonstraties plaats met theater, muziek en andere creatieve activiteiten. Net als vorige acties zijn ook deze coronaproof, belooft de actiegroep; rebellen dragen mondkapjes en houden 1,5 meter afstand.