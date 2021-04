Wethouder Robert van Asten (D66) in Spuigasten over versobering openbaar vervoer

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag wethouder Robert van Asten (D66) te gast over het openbaar vervoer.

Het mes dreigt drastisch in het Haagse openbaar vervoer te worden gezet. Frequenties van bus en tram worden verlaagd, haltes worden geschrapt en ticketprijzen gaan omhoog.

Door de coronacrisis moet er gesneden worden in het ov. De terugval van het aantal reizigers met bijna de helft zorgt voor flinke tekorten. Om de tram en bus toch te laten rijden, moeten deze verliezen gecompenseerd worden. Wethouder Robert van Asten (D66) schetst in Spuigasten de toekomst van het openbaar vervoer in de stad.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

