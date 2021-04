Zeven ton aan TONK-steun bij gemeente aangevraagd

Haagse inwoners die vanwege de coronamaatregelen te maken hebben met minder inkomsten, hebben bij elkaar ongeveer 700.000 euro bij de gemeente Den Haag aangevraagd. Het gaat in totaal om 650 aanvragen, zegt een gemeentewoordvoerster tegen Den Haag FM.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun woonlasten niet goed kunnen betalen. Alle Hagenaars konden sinds afgelopen 15 maart van de steunmaatregel gebruikmaken, waarbij zij eenmalig 750 of 1.500 euro konden ontvangen. Het maakt voor de aanvraag niet uit of iemand werkzoekend, in loondienst of ondernemer is.

De TONK is met terugwerkende kracht aan te vragen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen moeten uiterlijk op 31 juli 2021 zijn ingediend. De tegemoetkoming wordt eenmalig verstrekt voor de gehele periode waarop de regeling betrekking heeft.

‘Landelijk veel minder gebruik van TONK-steun door strenge regels’

Vorige week werd duidelijk dat de nieuwe TONK-steunregeling veel minder wordt gebruikt dan gemeenten hadden verwacht. ‘Tot nu toe gaat het om duizenden aanvragen landelijk en we hadden toch wel op tienduizenden aanvragen gerekend’, zei Peter Heijkoop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen de NOS.

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en artiestenvakbond Kunstenbond zeggen dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt omdat de regels te streng zijn. En dat terwijl het kabinet 260 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de regeling.

Gemeente Den Haag past geen vermogenstoets toe

Maar in Den Haag worden er geen strenge regels gesteld, benadrukt de woordvoerster. ‘Uitgangspunt van het stadsbestuur bij de TONK-regeling is dat deze snel en eenvoudig aan te vragen en te verwerken is. De gemeente Den Haag wil snel duidelijkheid geven aan de aanvragers en kiest er vanwege de snelheid voor een eenvoudige uitvraag te doen, hanteert twee vaste bedragen voor de uitkering en zal uitgaan van verklaringen van inwoners.’

Ook kiest de gemeente ervoor geen vermogenstoets, kostendelersnorm en geen verhuisplicht toe te passen. Zo is er een ruimhartige en snelle beoordeling van de aanvragen. De inkomensachteruitgang wordt op basis van een verklaring en een steekproefsgewijze controle achteraf bepaald.