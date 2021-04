Zaterdag Live over parkeerdruk in woonwijken

Bromfietser (60) overleden na aanrijding op Erasmusweg

Een 60-jarige man uit Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden na een verkeersongeluk op de Erasmusweg. Dat meldt de politie aan mediapartner Omroep West. Hij reed vrijdagavond op een bromfiets, toen hij betrokken raakte bij een aanrijding met een auto. Die auto en de bromfiets botsten vervolgens tegen een andere auto, die bij de verkeerslichten stil stond.

Toen agenten even na 22.00 uur op de locatie waren troffen zij het slachtoffer aan op de weg. De man bleek zwaargewond te zijn. Er werd onder andere een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in de nacht aan zijn verwondingen overleed.

De bestuurder van de auto die bij de verkeerslichten stond te wachten, een 43-jarige man uit Den Haag, was niet meer aanwezig en werd korte tijd later aangehouden in zijn woning. De andere automobilist is een 29-jarige man, eveneens uit Den Haag. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.