Haagse Vrijheidsweken van start

Van zondag 10 april tot en met maandag 10 mei 2021 is de negende editie van de Haagse Vrijheidsweken. Vorig jaar konden de meeste activiteiten van deze themamaand niet doorgaan vanwege corona. Ook dit jaar is een deel van het programma nadrukkelijk ‘onder voorbehoud’. Andere activiteiten zijn online of toegankelijk voor een beperkt publiek.

“Ondanks alle beperkingen vanwege corona is het toch gelukt om weer een mooi programma samen te stellen”, zegt programmacoördinator Catharina Abels namens de organiserende R.G. Ruijs Stichting. “Juist in deze tijd is het goed om stil te staan bij onze vrijheid en hoe zwaar die bevochten is. Laten we hopen dat zoveel mogelijk door kan gaan, en anders is het online aanbod ook zeer de moeite waard.” Het volledige programma staat op Haagsevrijheidsweken.nl.

De Haagse Vrijheidsweken worden elk jaar gehouden in de aanloop naar het Bevrijdingsfestival Den Haag op 5 mei. Tientallen Haagse instellingen, theaters, NGO’s, musea en rondvaartorganisaties stellen elk jaar gezamenlijk een programma samen rond de thema’s vrijheid, WO2, vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde.

Vrijheidscolleges en exposities

Zo worden er elk jaar Vrijheidscolleges gegeven en zijn er verschillende exposities, zoals tijdens deze editie ‘De oorlog die bleef’, ‘Wie ben ik, wie was jij?’ en ‘Opstand & Vrijheid’ in het Nationaal Archief en de tentoonstelling ‘Tekenen in vrijheid’ in de Centrale Bibliotheek. Vanwege corona zijn er dit jaar ook diverse online tentoonstellingen zoals ‘Trauma Healing And Hope’ en ‘’Life After Conflict’ op de site van het Internationaal Gerechtshof en ‘Bevrijding in de Literatuur’ bij het Literatuurmuseum.

Films en theater

Het Filmhuis Den Haag biedt tijdens de Haagse Vrijheidsweken, mits de bioscopen weer open mogen, films als ‘Dear Comrades’, ‘Canción Sin Nombre’, ‘Quo Vadis, Aida?’ en ‘Charlatan’. Het Nationale Theater pakt uit met de voorstellingen ‘Salomonsoordeel’, ‘De Joodse Raad’ en ‘Anne-Fay’s Reaspora’.

Herdenkingen

Naast de verschillende Dodenherdenkingen op 5 mei is er dit jaar ook weer een Jom-Hasjoa Herdenking op 11 april die online is te volgen. De Nationale Kinderherdenking bij Madurodam wordt live uitgezonden op TV West.

Rondleidingen

Hagenaars die van wandelen houden komen tijdens de Haagse Vrijheidsweken aan hun trekken tijdens diverse stadwandelingen rond thema’s als Vrede en Recht, Bezet-Verzet-Bevrijd, Vergeten Vrijheid, Bommen op Bezuidenhout, Gevechten om Ockenburgh en een rondleiding op de Oude Joodse Begraafplaats. De verschillende Haagse rondvaartorganisaties organiseren in het kader van de Haagse Vrijheidsweken weer speciale Vrijheidsvaarten, Bevrijdingsvaarten en een Engelstalige Jewish History Tour.

Open Joodse Huizen

De jaarlijkse manifestatie Open Joodse Huizen is dit jaar via live streams te volgen op internet. En via audioplatforms als Spotify is een serie podcasts te beluisteren waarin eerdere sprekers van de Vrijheidscolleges worden geïnterviewd.

Bevrijdingsfestival Den Haag

Belangrijk onderdeel van de Haagse Vrijheidsweken is het Bevrijdingsfestival Den Haag, dat normaliter op het Malieveld plaatsvindt. Vanwege de corona-pandemie is dat ook dit jaar weer niet mogelijk. Daarom is dit jaar gekozen voor een online en televisie-evenement, dat live wordt uitgezonden vanuit het Paard in Den Haag en waarbij met optredens en reportages getracht wordt de festivalbeleving zoveel mogelijk te benaderen. Meer informatie hierover volgt later.

Het volledige programma van de Haagse Vrijheidsweken staat op www.haagsevrijheidsweken.nl.