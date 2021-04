Robert van Asten gaat weer voor lijsttrekkerschap D66

Robert van Asten wil bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar de kandidatenlijst voor D66 wederom aanvoeren als lijsttrekker. Het zou de tweede keer zijn dat hij de kar trekt. Van Asten maakte zijn kandidatuur zaterdag bekend aan Den Haag FM.

De D66’er is sinds 2018 wethouder in Den Haag op het gebied van mobiliteit, cultuur en strategie. Voordat hij het wethouderschap aanvaardde, was hij gemeenteraadslid (2014-2018) en fractievoorzitter namens de democraten. Ook was hij afdelingsvoorzitter van D66.

Of Van Asten daadwerkelijk lijsttrekker wordt, is aan de Haagse leden van D66, maar het is zeer waarschijnlijk dat hij de lijst zal aanvoeren. Bij zijn vorige kandidaatstelling, waren er geen andere kandidaten. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022.

