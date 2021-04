Stadsbestuur dreigt met boete als bouwer Amare opleverdatum niet haalt

De oplevering van cultuurcomplex Amare op het Spuiplein is uiterlijk 1 juli van dit jaar. Als deze datum niet gehaald wordt, moet de bouwer een boete betalen. Dat schrijven de wethouders Anne Mulder (VVD) en Robert van Asten (D66) in een brief aan de gemeenteraad, meldt mediapartner Omroep West. De opleverdatum werd al een paar keer uitgesteld omdat aannemer Cadanz niet op tijd klaar was.

In eerste instantie was het de bedoeling dat het nieuwe, 223,3 miljoen euro kostende, cultuurpaleis in het centrum van de stad op 4 januari van dit jaar aan de gemeente zou worden overgedragen. Maar het lukte de bouwer niet om alles op tijd af te hebben. Daarom verschoof de opleverdatum naar 3 mei. Maar ook deze datum bleek te optimistisch, omdat systemen nog getest moesten worden.

Na gesprekken met de gemeente heeft bouwcombinatie Cadanz nu 1 juli opgegeven als haalbare opleverdatum. Als ook dit niet lukt dan volgt er een boete voor de bouwer. ‘De boeteclausule, die ingaat op 1 juli 2021, maakt nog steeds onderdeel uit van de contractuele afspraken en vormt dus een belangrijke stok achter de deur dat de oplevering niet later wordt dan 1 juli 2021’, schrijven Mulder en Van Asten.

Verhuizing

De verwachting is dat in de loop van juli of augustus het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Dans- en Muziekcentrum kunnen verhuizen naar Amare. Het Koninklijk Conservatorium gaat vanaf de zomer het nieuwe onderkomen inrichten en kan na ongeveer vier maanden, in december, naar het Spuiplein verhuizen.

‘In september kan dan conform planning worden gestart met de exploitatie, met try-outs en proefdraaien’, staat in de raadsbrief. ‘De officiële opening zal eind november 2021 plaatsvinden middels het vierdaagse OPEN festival waarin alle publieke zalen en ruimtes worden bespeeld en voor een breed publiek een feestelijk programma wordt geboden.’