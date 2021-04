Veel groen, bankjes en water: zo ligt het Spuiplein er binnenkort mogelijk bij

Een fijne plek om te verblijven, met groen, water, zitjes, bankjes en plekken voor kleine evenementen. Dat moet het Spuiplein in het centrum worden, als het aan de gemeente ligt. Er is een eerste ontwerp gemaakt, dat de basis is voor het definitieve ontwerp dat na de zomer bekend moet zijn, aldus mediapartner Omroep West.

Als het nieuwe cultuurcomplex Amare straks eindelijk klaar is verdwijnen de hekken en bouwactiviteiten van het Spuiplein in het hart van de stad. Dan is er alle ruimte om het plein om te vormen tot een ‘echte ontmoetingsplaats’, aldus de gemeente. Naast veel groen en zitjes komt er in het midden een langwerpig waterbassin. Tussen het groen en water zijn open plekken, half verhard met gravel. Daar is het mogelijk om straattheater, muziekvoorstellingen van conservatoriumstudenten, ballet of een bioscoop in de openlucht te organiseren. Aan de buitenkant komt ruimte voor terrassen.

Het groen, de bomen en de open plekken met gravel moeten zorgen dat het niet snel te warm wordt op het plein en dat regenwater goed weg kan lopen. De bomen en planten hebben het hele jaar door kleur. Op de randen van de plantvakken komen banken met houten leuningen. De trappen van het Mercure Hotel kunnen straks mogelijk worden gebruikt als ‘tribune’ om op te zitten, maar dat lukt volgens de gemeente alleen als er extra geld komt.

Gesprekken met bewoners en ondernemers

Den Haag heeft gesprekken gevoerd over de nieuwe inrichting met buurtbewoners, ondernemers en organisatoren van evenementen. Ook konden geïnteresseerde Hagenaars hun mening geven in stadsdebatten. De reacties zijn verwerkt in het ontwerp, dat op 13 april wordt gepresenteerd en besproken via een livestream van Platform STAD. Mensen kunnen de gemeente en de architect dan nog zaken meegeven om het ontwerp aan te passen.

Voor de zomer wordt het ontwerp dan uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit wordt rond de zomervakantie ter inzage gelegd. Iedereen kan dan kijken naar het ontwerp en erop reageren door een zienswijze in te dienen. Na de zomer buigt de gemeenteraad zich dan over het nieuwe Spuiplein. In de eerste helft van volgend jaar moet het nieuwe plein dan worden aangelegd. Als Amare later dit jaar open gaat, zal er eerst een tijdelijke inrichting worden geplaatst.