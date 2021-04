Benny Sings en Holly Humberstone in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Benny Sings en Holly Humberstone (foto).

Benny Sings werkt op zijn nieuwe album ‘Music’ samen met internationale gasten als Mac deMarco, Tom Misch, Kyle en PJ Morton (van Maroon 5) terwijl Benny gewoon Tim van Berkestijn heet en uit Dordrecht komt. In de uitzending hoor je een track van Benny Sings samen met Emily King uit New York. Holly Humberstone is een Britse dame die sinds begin vorig jaar een reeks toffe singles uit heeft gebracht, haar nieuwste is een prachtige ballad.

Meer nieuwe muziek is er van 21 Pilots, Texas, Alice Merton, Doja Cat met SZA, Daniel Lohuis, Paul de Munnik, Rhiannon Giddens, Taylor Swift en Brittany Howard bekend van Alabama Shakes. Uit Den Haag hoor je de nieuwste songs van de Crashing Bats en van Wouter Hamel.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).