Demonstratie op Malieveld tegen straatintimidatie en seksueel geweld

Op het Malieveld in Den Haag wordt zondagmiddag gedemonstreerd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Bij het protest zijn ongeveer honderd personen aanwezig.

Aanleiding voor de protestactie is de moord op Sarah Everhard, de 33-jarige Britse vrouw die onlangs op ’s avonds terug naar huis liep, maar onderweg door een man werd ontvoerd en vermoord.

Ook in andere steden wordt gedemonstreerd tegen straatintimidatie en seksueel geweld, zoals in Tilburg en Arnhem. Volgens lokale media zijn bij het protest in Tilburg ruim tweehonderd demonstranten aanwezig.