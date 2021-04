Marcel Verreck: ‘Tour de France door Den Haag: heen en terug tegenwind op Sportlaan en wachten bij de Zevensprong’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij het plan om de start van de Tour de France in Den Haag en Rotterdam te organiseren.

‘Ik ben erg voor de Tour de France in Den Haag, maar dan wel de democratische versie daarvan. Geen uitzonderingspositie voor de renners, ze moeten door de stad crossen zoals wij dat moeten doen. Dus over de Sportlaan, waar ze heen en terug de wind tegen hebben. Wachtend voor de stoplichten van het fabuleuze kruispunt De Zevensprong op de Loosduinseweg, met zijn tientallen trams, die door het opheffen van haltes sneller door de stad rijden en nog vaker langskomen, langs en over de periodieke werkzaamheden aan cruciale uitvalswegen en vooral dus ook door de Grote Markstraat. En zo kunnen we er bijna zeker van zijn dat de enige renner die een kans heeft om met deze obstakels als winnaar aan de meet te komen wereldkampioen modderfietsen Mathieu van der Poel is.’