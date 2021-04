The Hague Royals blijft winnen: Apollo Amsterdam met 73-69 verslagen

The Hague Royals is op stoom gekomen. Van de laatste vijf wedstrijden werden er vier in winst omgezet. Zaterdagmiddag was het de beurt aan Apollo Amsterdam om de Haagse spelers te feliciteren. Apollo kwam drie minuten voor tijd met 64-69 voor te staan, maar wist daarna niet meer te scoren. Een driepunter van Jens te Velde bracht de voorsprong terug bij The Hague Royals. De Amsterdammers kregen nog wel kansen via driepunters. De vielen niet, zodat de ploeg van Bert Samson een 73-69 overwinning kon gaan vieren.

Op basis van de huidige vorm van de Royals zou het gezegde ‘driemaal is scheepsrecht’ wel eens kunnen gaan gelden door na twee nederlagen nu toch een overwinning tegen Apollo Amsterdam te boeken. Het eerste kwart geeft de center aan Amsterdamse zijde Bern Weijs direct zijn visitekaartje af door eerst de Jump ball uit de lucht te trekken en vervolgens de eerste zes punten op het bord voor de hoofdstedelingen te schieten, waarvan de laatste met een heerlijke dunk: 2-6. Aan de hand van Alhassan Barrie, de man uit Antwerpen in Haagse dienst, zetten de geel-groenen met succes de achtervolging in en schiet Barrie met een drietje de eerste Haagse voorsprong op de borden: 9-6.

Tim Troussel doet dan ook een duit in het Haagse zakje en is de eerste voorsprong daar: 11-8. Keyshawn Bottelier, de man uit de hoofdstad die in de voorgaande edities de Hagenaren ook al pijn deed, komt dan door met een bommetje: 12-14. Het eerste kwart wordt dan ook in Amsterdams voordeel beslist: 17-18.

Stuivertje wisselen

Het tweede kwart gaat het stuivertje wisselen tussen beide ploegen vrolijk door totdat Piotr Pandura doorkomt vanachter de driepuntlijn en de ploegen wederom in evenwicht schiet: 22-22. Het is Tim Troussel die twee keer vrije doortocht krijgt van Apollo en zijn beide lay ups verzilvert, het eerste kleine gaatje is dan daar in Haags voordeel: 28-24. Het afstoppen van de Amsterdamse center Weijs lijkt zijn vruchten af te gaan werpen als daar opeens Dexter Hope doorkomt met een drietje voor 30-29. Bart Bijnsdorp loopt ongelukkig tegen zijn derde fout aan – wat twee vrije worpen betekent – en de man uit Bleiswijk noodgedwongen op de bank moet plaatsnemen, omdat coach Samson hem zeker nog wat langer nodig denkt te hebben in deze wedstrijd. Het is Jacopo Bertotti die dit buitenkansje niet kan laten liggen en schiet de Amsterdammers vanaf de vrije worplijn weer op voorsprong: 30-32. Het is wederom, de man die deze middag “aan” was, Alhassan Barrie die bij het scheiden van de markt nog een bommetje raak schiet en de kleedkamers opgezocht kunnen worden met een ruststand van 33-32.

Het derde kwart opent Troussel het bal. Aan de andere kant mist Versteeg een easy lay up en legt Eric Kibi weer 2 punten in het Amsterdamse netje en lopen de Hagenaren weer weg. Het is Troussel die vervolgens weer scoort en het gat opeens 9 is: 41-32. Voor Apollo coach van der Hart alle rede om in een Time out te vluchten. De speech is niet tegen dovemans oren gericht en het is Floris Versteeg die de achtervolging vanachter de driepuntlijn inzet: 41-35. Faijdherbe zorgt voor de aansluiting met een “and one” 44-40. Het spel golft op en neer en beide ploegen zijn niet voornemens deze wedstrijd te laten lopen.

Zwaar geschut

Tijd voor het zware geschut vanachter de gevreesde driepuntlijn wat Versteeg betreft en schiet dan binnen een minuut de hoofdstedelingen weer op voorsprong: 47-48. Het is voor de Hagenaren wederom Barrie die antwoord vanaf dezelfde afstand en als Bottelier voor Apollo ook nog een raket afvuurt met succes is de stand weer volledig in evenwicht: 51-51 en de Haagse voorsprong met nog twee minuten te spelen als sneeuw voor de zon verdwenen. Kumelis staat dan volledig open en vuurt ook af vanachter de driepuntlijn voor 54-53. Troussel (19 PT) schiet nog twee punten op het scorebord zodat het derde kwart wordt afgesloten: 56-53.

Het vierde kwart begint Hope met het missen van een drietje en kan Den Haag een spelletje bedenken. Het is de degelijke spelende Pool Piotr Pandura die de voorsprong uitbouwt naar 5 punten. Een heerlijke floater van Bottelier zet het verschil weer op één: 58-57. De onderhandse pass van Kumelis die zo’n beetje op de enkels van de Pool Pandura terecht komt verwerkt hij knap en schiet zijn drietje onberispelijk raak: 61-57. Dexter Hope behoudt de aansluiting met een and one voor 61-60 en is er halverwege in het Haagse Zuiderpark nog niets beslist. Een rommelige fase breekt, wat typerend is voor deze wedstrijd, aan. Bart Bijnsdorp gooit de bal in Amsterdamse handen maar daar weet Apollo geen raad mee. Benicio Leons schiet zijn enige drietje van de middag binnen en als Dexter Hope dit prima voorbeeld volgt staan de Amsterdammers met vijf punten, en nog vier minuten te spelen, voor: 61-66.

Dying seconds

Kumelis schiet dan ook een bommetje raak en dezelfde Hope schiet het verschil wederom naar vijf: 64-69. Met nog drie minuten op de klok komt De Randamie weer binnen de lijnen wat voor de nodige rust en routine moet zorgen om de overwinning voor de mannen uit Amsterdam-Zuid veilig te stellen. Hicham Kherazzi maakt dan de fout die zorgt dat Barrie op de vrije worplijn terecht komt: 67-69. Als Bottelier de bal in Haagse handen gooit is het Kumelis die uitpasst naar Jens te Velde die zich geen moment bedenkt en vanachter de driepuntlijn dodelijk effectief is: 70-69.

Tijd voor Apollo om een plan te bedenken in de laatste timeout die voorhanden is om dit Haagse varkentje alsnog te kunnen wassen. Het is weer Kherazzi die een fout maakt maar dit keer op de Haagse floorleader Kumelis die beide toegekende vrije worpen koelbloedig in het netje schiet: 72-69. Wat rest is een Amsterdamse driepunter om overtime af te dwingen. Uiteraard gaat de bal naar De Randamie die jammerlijk mist. De rebound is echter voor Kherazzi zodat de Amsterdammers nóg een poging krijgen in de dying seconds. Floris Versteeg mag aanleggen voor drie die tegen de achterkant van de ring het veld in stuitert. Kherazzi maakt dan de fout en mag Tim Troussel de wedstrijd vanachter de vrije worplijn in het slot gooien voor de mannen uit de residentie: 73-69.