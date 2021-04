Dagelijks Iftar-maaltijden af te halen in Transvaal: ‘Het is een stukje verzoening naar elkaar’

April Darby speelt hoofdrol in The Bodyguard België: ‘Lekker met m’n Haagse accent daar naartoe’

De Haagse musicalster April Darby vertrekt in het najaar naar de zuiderburen voor de hoofdrol in ‘The Bodyguard, the musical dinner show’. Het is het Vlaamse musicaldebuut van Darby. ‘Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb ook al superleuke reacties gekregen. Helemaal te gek!’

De rol van Rachel Marron is niet nieuw voor Darby. Tussen 2015 en 2017 trad ze al in de voetsporen van Whitney Houston in de Nederlandse versie van The Bodyguard. Toch moet Darby nog wel even hard trainen voordat de shows in september beginnen. Door corona ligt de evenementenindustrie al een jaar stil. ‘Het is net als topsport, je conditie gaat echt achteruit. Dus ik ga drie maanden van tevoren werken met een personal trainer en dans- en zangles nemen, zodat de conditie op alle vlakken weer op pijl is.’

En dat moet ook wel, want Darby staat straks weer vijf keer per week op de planken. ‘En dat met zeker vijftien nummers van Whitney Houston. Het is echt slopend om zo’n show te doen.’ Dus wordt alles opzij gezet: ‘Je leeft echt voor de show. Je moet goed slapen, eten en trainen om zoveel shows te doen’.

Jesus Christ Superstar

Het was de bedoeling dat Darby deze maand haar Vlaamse musicaldebuut zou beleven als Maria Magdalena in ‘Jesus Christ Superstar’, maar door corona werd die productie verschoven naar een latere datum. ‘Waarschijnlijk wordt het deze kerst, want je kan die show maar twee keer doen, of met kerst of met Pasen.’

Dat betekent dat Darby na ‘The Bodyguard’ meteen doorgaat met de volgende musical. Daarom verhuist ze tijdelijk naar België. ‘Ik vind het superleuk om naar België te gaan en Antwerpen is een geweldige stad.’ Moet je dan ook Vlaams gaan leren? ‘Nee, haha. Ik mag lekker met mijn Haagse accent daar naartoe. De rest van de cast (The Bodyguard red.) is wel Vlaams.’

Dinner show

Het is de eerste keer dat Darby een dinner show gaat doen. ‘Ik laat me helemaal verrassen.’ Het publiek komt iets eerder naar het theater en krijgt vooraf gerechtjes en ook in de pauze, legt Darby uit. Tijdens de musical wordt er niet gegeten. ‘Je kan niet eten en kijken tegelijk. De musical is gewoond de musical. Het gaat om de totaalbeleving, echt een avondje uit.’

LEES OOK: April Darby over leven als artiest in coronatijd: ‘Het voelt als een ander leven’