Coronavirus: 180 nieuwe coronagevallen in Den Haag

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 180 coronagevallen bijgekomen, dat aantal is hoger dan vorige week maandag (165). Het weekgemiddelde komt met de nieuwe besmettingen uit op 242 per dag. Dit weekend was een piek te zien in het aantal Haagse besmettingen: 307 op vrijdag, 247 op zaterdag en 321 op zondag. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Landelijk kwamen er tussen zondagochtend en maandagochtend 6757 nieuwe coronagevallen bij. Voor een maandag is dat relatief veel, hoewel het aantal positieve tests in het begin van de week lager ligt dan later in de week.

In de afgelopen zeven dagen zijn 50.102 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat komt neer op 7157 nieuwe gevallen per dag. Het is de vierde dag op rij dat het gemiddelde weer oploopt. Rond Pasen had het aantal positieve tests juist een pas op de plaats gemaakt.

Meer patiënten in ziekenhuis opgenomen

In Den Haag is er tot nog toe sprake van vijf nieuwe ziekenhuisopnames, dat cijfer wordt nog aangevuld. Er zijn geen sterfgevallen geregistreerd in de afgelopen 24 uur, vrijdag werden er twee sterfgevallen geregistreerd.

Het aantal opgenomen coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw gestegen. In totaal zijn nu 2582 patiënten met Covid-19 opgenomen, 65 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 794 op de intensive care, een toename van zes patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1788 coronapatiënten. Dat zijn er 59 meer dan zondag.

Cijfers te slecht

Het kabinet blijft erbij dat de coronacijfers te slecht zijn om terrassen en andere buitenlocaties weer open te kunnen gooien. Dat zei minister van Justitie Ferd Grapperhaus maandag, voorafgaand aan overleg met zijn collega-ministers.

Dinsdagavond is er opnieuw een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge over de coronamaatregelen.