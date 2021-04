April Darby speelt hoofdrol in The Bodyguard België: ‘Lekker met m’n Haagse accent daar naartoe’

Dagelijks Iftar-maaltijden af te halen in Transvaal: ‘Het is een stukje verzoening naar elkaar’

De Turks Islamitisch Culturele Stichting in Transvaal zal dit jaar tijdens de Ramadan opnieuw gratis Iftar-maaltijden verzorgen voor mensen met behoefte daartoe. Omdat het door de coronamaatregelen niet mogelijk is om deze te nuttigen bij de organisatie in huis is de maaltijd dagelijks tussen 19.00 uur en 20.00 uur af te halen in het schoolgebouw naast de Julianakerk aan de Kempstraat 126. ‘Iedereen is van harte welkom om een vers maaltijdpakket op te halen. Iedereen hoort erbij. Het is een stukje verzoening naar elkaar’, zegt Tahsin Cetinkaya, voorzitter van de stichting.

Het is voor de stichting een goed gebruik om maaltijden beschikbaar te stellen om zo de dag van vasten af te kunnen sluiten met een vers gemaakte warme maaltijd. Tijdens de vastenmaand Ramadan wordt er door Moslims van zonsopkomst tot zonsondergang niet gegeten of gedronken, de Iftar volgt direct na zonsondergang. ‘We doen dit al bijna dertig jaar, dan komen mensen hier eten.’

Vorig jaar werkte men, door de coronamaatregelen, voor het eerst met het afhalen van maaltijden, dat wordt nu opnieuw gedaan. De maaltijden zijn voor eenieder af te halen, ook door niet-gelovigen. ‘Het gaat er ook om om wat over te hebben voor anderen, dus iedereen mag langskomen.’ Daarnaast zal ook een deel van de maaltijden langsgebracht worden. ‘We hebben vorig jaar ook maaltijden gebracht bij een aantal ouderen in de wijk, dat gaan we dit jaar ook weer doen.’

Zieken, ouderen, zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 11 jaar zijn niet verplicht om te vasten tijdens de ramadan. ‘Ik maak voor mijn moeder 10 euro per dag over om dat te compenseren. Zij kan niet meer vasten. Een arm persoon kan dan voor dat geld de maag vullen.’

‘We staan stil bij mensen in mindere omstandigheden’

Met de vastenmaand wordt volgens de islam mensen geleerd zichzelf te bedwingen en komt het eigenschappen als discipline, uithoudingsvermogen en zelfbeheersing ten goede. Daarnaast wordt het inlevingsvermogen in armen versterkt, alsmede het respect in de medemens en God.

‘De intentie is dat wij vooral tijdens de ramadan stilstaan bij mensen in mindere omstandigheden. En dankbaarheid voor God dat wij de voorzieningen hebben. En we helpen ook armen in deze periode.’

Moskeebezoek

Een bezoek aan de moskee voor het avondgebed zit er dit jaar door de coronamaatregelen niet in. ‘Het is heel erg vervelend. Mensen hebben heimwee naar het gebed, de ramadan is ook een sociaal gebeuren en dat gebed kan dan niet door de avondklok, die gaat in wanneer de laatste gebedsdienst begint.’

De vastenmaand ramadan begint dinsdag 13 april en wordt op woensdag 12 mei afgesloten, dan volgt het Suikerfeest.

