Ed Struijlaart pleit voor inzet zelftesten om mini-optredens mogelijk te maken

Een opmerkelijke tweet vandaag van de Haagse zanger Ed Struijlaart, naar aanleiding van de fieldlab-evenementen die door het land worden georganiseerd stelt de zanger voor om met zelftesten ook mini-fieldlabs mogelijk te maken vanaf mei. Belangrijk detail: vooralsnog is er door het kabinet nog niet gesproken over dit soort mogelijkheden.

‘Hoe gaat het in zijn werk: Van tevoren doen we een sneltest. Deze zijn nu gewoon bij de drogist verkrijgbaar, desgewenst kan ik ze voor je regelen en stuur ik ze naar je op. We zorgen dat we allemaal negatief getest zijn’, zo valt te lezen.

‘Het is klein venijnig middelvingertje naar Den Haag, naar het zwalkende beleid’, legt Struijlaart uit aan Den Haag FM. De zanger kan al maanden niet fysiek optreden door de coronamaatregelen. ‘Ik vind het een complete chaos. Het is crisismanagement van likmevestje. Aangekondigde mogelijke versoepelingen worden op de lange baan geschoven en burgemeesters gaan ook tegen het beleid in.’ Daarmee doelt hij op het pleidooi van onder meer burgemeester Jan van Zanen die bepleitte om de terrassen weer te openen. ‘We willen hier allemaal zo snel mogelijk uit en toch worden er besluiten genomen die weer worden teruggedraaid.’

Om meer ruimte te maken voor artiesten zou het wat Struijlaart betreft mogelijk moeten zijn om de zelftesten in te gaan zetten voor de mini-fieldlabs: ‘Als er zelftesten te koop zijn, dan kun je die toch ook gebruiken? Dat kunnen we dit toch ook gaan doen vanaf mei?’, vraagt de zanger hardop af.