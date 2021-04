April Darby speelt hoofdrol in The Bodyguard België: ‘Lekker met m’n Haagse accent daar naartoe’

Festival De Parade krijgt financiële steun van Den Haag en de drie andere grote steden

De gemeenten Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam hebben geld vrijgemaakt om festival De Parade te steunen. Het theaterfestival had de vier grote steden om steun gevraagd. ‘De Parade dreigde bij alle steunpakketten buiten de boot te vallen. Daarom vroegen wij de steden waar wij al dertig jaar met veel plezier en liefde naartoe reizen om met een eenmalige bijdrage De Parade te redden’, zegt festivaldirecteur Nicole van Vessum.

De gemeenten steunen De Parade vanuit de coronasteunpakketten voor de cultuursector of de bestaande cultuur- of festivalbudgetten. In totaal gaat het om 425.000 euro, daarvan komt 345.000 euro uit de coronasteunpakketten van Den Haag, Amsterdam en Utrecht en 80.000 euro komt uit de reguliere cultuur- of festivalbudgetten van Den Haag, Utrecht en Rotterdam, laat Den Haag weten.

‘Het is mooi dat we gezamenlijk De Parade kunnen helpen. Culturele festivals als deze, voor jong en oud, willen we niet kwijtraken. Het brengt vrolijkheid naar onze steden, samen met creativiteit en inspiratie. We hopen snel weer te kunnen gaan genieten van alle mooie optredens en vooral veel sfeer en met deze bijdrage denken we dat De Parade vanaf volgend jaar weer zelfstandig verder kan’, aldus wethouder Robert van Asten.

‘Het ontroert ons’

Festivaldirecteur Van Vessum is erg blij met de steun. ‘Het laat zien dat de liefde wederzijds is en het draagvlak voor De Parade groot. Het ontroert ons en is een extra stimulans om door te gaan.’ Eerder pleitte Hart voor Den Haag al voor gemeentelijke steun aan het festival.

De Parade is een festival dat normaal gesproken zelf de broek op kan houden, zonder subsidie. Daardoor kwam het theaterfestival niet in aanmerking voor coronasteun van het ministerie van OCW of de vier grote steden. ‘De Parade heeft daardoor ingeteerd op eigen reserves en de middelen ontbraken om weer op te kunnen starten’, aldus het festival. Vooral voor (jonge) theatermakers is de Parade een plek waar ze producties aan een breed publiek kunnen laten zien en zo door ontwikkelen, aldus het festival. ‘Met de steun van de vier grote steden wordt een belangrijk grootstedelijk platform voor talentontwikkeling en podiumkunsten behouden.’

Westbroekpark: 9 t/m 18 juli

Vooralsnog is het de bedoeling dat De Parade deze zomer gewoon doorgaat. Het festival staat in het Westbroekpark gepland van vrijdag 9 tot en met zondag 18 juli.

