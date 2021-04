Haven bij Centraal Station: ‘Goed voor Den Haag als waterstad’

De plannen voor de komst van een haven bij het Centraal Station vallen in goede aarde bij meerdere bewoners en organisaties. “Zien varen doet varen”, zegt Chris Schram van rondvaartorganisatie De Willemsvaart. Bewoners van de binnenstad zien de haven als steuntje in de rug voor hun ideeën om de Haagse grachten weer te openen.

Vorige week werd bekend dat er bij de hoek van de Prinsessegracht en de Bezuidenhoutseweg in het centrum waarschijnlijk een nieuwe haven komt voor kleine boten. Verder wordt het transformatorhuisje een informatiepunt en een plek waar bezoekers een drankje kunnen halen. De rondvaartboten kunnen er niet terecht. Daarom blijft de aanlegsteiger in de Prinssesegracht bestaan.

Ondanks dat Schram er zelf geen gebruik van kan gaan maken, is hij blij met de komst van de haven. Volgens hem komt er zo meer aandacht voor de Haagse wateren in het algemeen. “Toen wij begonnen met rondvaarten dachten mensen dat er geen grachten waren in Den Haag. Dat komt omdat het zo uit het zicht is verdwenen.”

Stip

Er bestaat al langer een plan om de Haagse grachten weer te openen. Bewoners van het oude centrum kwamen met het idee om het water terug te brengen in onder meer de Paviljoensgracht en de Amsterdamse Veerkade. “Het is eigenlijk eeuwig zonde dat die toen gedempt zijn”, zegt Marieke de Jong van wijkorganisatie het Oude Centrum.

De bewoners kregen bijval van de politiek. Toch is er tot op heden nog geen gracht ontdempt. “Er is op dit moment geen geld voor beschikbaar”, legt VVD-raadslid Ayse Yilmaz uit. Dat kan pas na de verkiezingen beschikbaar gesteld worden. “Daarom willen we nu een stip op de horizon. Vanuit daar moeten we terugwerken om dit plan te realiseren”, aldus Yilmaz.

Stap

Hoewel het terugbrengen van de grachten nog jaren kan gaan duren, is de komst van de haven bij het Centraal Station een opsteker voor het Haagse water. ‘Een stap in de goede richting’, vinden ze zowel op het water, langs de kant als in de politiek.