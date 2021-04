Malek F. op eerste dag hoger beroep: ‘Ik handelde in opdracht van de duivel’

Malek F., die op 5 mei 2018 in Den Haag drie willekeurige mensen op straat met een mes levensgevaarlijk verwondde, stak zijn slachtoffers ‘in opdracht van de duivel’. Zo omschrijft hij zijn paranoïde gedachten zelf op de eerste dag van zijn hoger beroep. ‘Een kraai gaf me het signaal dat ik mensen moest steken’, zei F. maandag in de rechtszaal. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Malek F. wordt verdacht van drie moordpogingen met een terroristisch oogmerk. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de man handelde uit een terroristisch motief, onder meer omdat hij Allahu Akbar had geroepen toen hij werd neergeschoten door de politie. ‘Daardoor werd ik ineens wakker, had ik behoorlijk pijn. Toen heb ik Allahu Akbar geroepen. Dat is een hele gewone opmerking. Ik bid regelmatig, iedere moslim zegt dat gemiddeld twintig keer per dag.’

F. leed aan achtervolgingswaanzin. Hij dacht dat duivelsaanbidders hem achtervolgden en zijn woning bevuilden. Hij werd gedwongen opgenomen in een GGZ-instelling, nadat hij in februari 2018 zijn huisraad uit het raam van zijn Haagse woning had gegooid. F. blijft erbij dat hij de kraai drie jaar geleden met eigen ogen heeft gezien. ‘Ik zag de kraai als duivel en zag de slachtoffers als duivel. Ik kreeg de opdracht’, vertelde F. ‘Nu besef ik: het klopt niet. Ik heb behandeling nodig.’

Terrorist of patiënt?

De hamvraag in de zaak tegen F. is of hij als terrorist of psychiatrisch patiënt moet worden beschouwd. Na een eis van vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging oordeelde de rechtbank in juli 2019 dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar is en legde zij alleen tbs op en geen celstraf. Het OM is het daar niet mee eens en tekende hoger beroep aan. Ook is het OM het niet eens met de conclusie van de rechtbank dat F. geen terroristische motieven heeft gehad. Het OM kwalificeert het bloedige geweld wel degelijk als een jihadistische terreurdaad.

Het hof houdt voor de zaak drie dagen zitting in de extra beveiligde zittingszaal in Rotterdam. De zaak begon maandag drie uur later dan gepland. Dat kwam doordat het speciaal vervoer dat voor de verdachte was georganiseerd bij de gevangenis in Vught stond in plaats van De Schie in Rotterdam, waar de verdachte sinds enkele weken verblijft. Dit noemde de voorzitter van het hof ‘ontzettend vervelend’.

De zaak tegen F. gaat woensdag verder.