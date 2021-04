Opgelet: Rijswijkseweg deels afgesloten door werkzaamheden aan tramspoor

De Rijswijkseweg in de richting van Rijswijk is vanaf vandaag twee weken deels afgesloten voor auto’s en fietsers. Op de kruising met de Laakkade wordt gewerkt aan het tramspoor. Op de rijbaan, die nog open is, geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Het openbaar vervoer heeft geen last van deze werkzaamheden.

Automobilisten kunnen tijdens de werkzaamheden omrijden via Laak Centraal (de Neherkade, De Genestetlaan, Goeverneurlaan en de Jan van der Heijdenstraat) of via de Binckhorst rijden, om via de Geestbrugweg op de Haagweg uit te komen. Fietsers kunnen omrijden via de Laakweg (groene route op de kaart).

De afgelopen weken is al onderhoud gepleegd aan het tramspoor op de Rijswijkseweg zonder dat het verkeer daar last van heeft ondervonden. De werkzaamheden staan gepland tot en met 23 april.