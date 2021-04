206 nieuwe coronagevallen in Den Haag

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 206 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het weekgemiddelde komt nu uit op 242 besmettingen per dag. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal besmettingen van dinsdag is hoger dan maandag (180) en nagenoeg gelijk aan vorige week dinsdag (205).

Landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal iets gestegen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn bij het RIVM 6797 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 82 meer vergeleken met de voorgaande dag. Vergeleken met vorige week dinsdag zijn het er ruim 1200 meer. Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 51.240 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7320 nieuwe gevallen per dag.

Coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen nu iets minder coronapatiënten dan op maandag. Het aantal opgenomen patiënten daalde met 28 naar 2554. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares bleef afgelopen etmaal gelijk op 794. De laatste keer dat er meer dan 800 mensen op de ic’s lagen, was op 29 april vorig jaar. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1760 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 28 minder dan op maandag.

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. Afgelopen etmaal kwamen 306 coronapatiënten op een intensive care of verpleegafdeling te liggen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het LCPS 2172 nieuwe opnames, gemiddeld 310,3 per dag. Dat is het hoogste peil sinds 4 januari.

In onze stad zijn vandaag tot nog toe twee ziekenhuisopnames geregistreerd, maandag waren het er twaalf. In de afgelopen 24 uur is er in Den Haag geen sterfgeval geregistreerd.

De persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge over de coronamaatregelen is vanavond vanaf 19.00 uur te volgen via 92.0 Den Haag FM en Den Haag TV.